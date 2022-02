Parrainage d'Eric Zemmour : "Parrainer n'est pas soutenir", précise Julien Polat, le maire de Voiron

Les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au 4 mars pour réunir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Et si Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel et Jean Lassalle ont atteint cet objectifs, plusieurs candidats n'ont pas encore le compte. "Ce qui me préoccupe, c'est que des candidats majeurs se retrouvent dans l'impossibilité d'être candidat", explique Julien Polat, qui a donc apporté son parrainage à Eric Zemmour.

Vous êtes issu de la droite républicaine, mais vous avez créé la surprise en apportant votre parrainage à Eric Zemmour. Pourquoi ce choix ?

L'objectif des parrainages tel que le général de Gaulle les a voulu dans la Cinquième République, c'était pour empêcher les candidatures farfelues, pas pour réduire le choix des électeurs. C'est la diversité et la pluralité qui donne du sens à la démocratie. Et si d'aucuns pensent qu'en empêchant des candidats qui représentent un tiers de l'opinion de pouvoir se prononcer, alors c'est ça qui tue la démocratie.

Moi, je voudrais qu'on rappelle ce matin que sur le site du Conseil constitutionnel, on nous indique que 8 669 parrainages d'élus ont été reçus sur 40.000 en capacité de se prononcer. Ce qui veut dire que huit élus sur dix, actuellement, ne parrainent personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui quatre des six candidats qui recueillent le plus d'intention de vote ne peuvent pas, en l'état actuel des choses être candidats.

Il y a pourtant d'autres candidats qui manquent encore plus de parrainages. Je pense à Christiane Taubira, à Philippe Poutou, par exemple. Pourquoi Eric Zemmour et pas ces autres candidats, qui manquent encore plus de parrainages ?

Parce qu'en l'état actuel des choses, Christiane Taubira et Philippe Poutou sont crédités d'intentions de vote qui ne dépassent pas 2 ou 3%. Ce qui me préoccupe en revanche, c'est que Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Eric Zemmour, qui sont tous crédités d'un score de 10% ou davantage, se retrouvent dans l'impossibilité d'être candidat. Et au moment où j'ai accompli mon choix, la semaine dernière, parmi ces quatre candidats "majeurs", celui qui était le plus en retard, c'était Eric Zemmour. Donc c'est celui qui m'a paru être le plus en nécessité d'avoir besoin de parrainages. C'est la raison de mon choix. Ce n'est pas l'expression d'un soutien, mais la volonté que l'élection ne soit pas faussée.

Ce choix est-il compris par vos électeurs ? Au fond, est-ce que certains électeurs qui ont voté pour vous ne risquent pas de se sentir floués ?

Parrainer pour un élu, c'est un devoir, au même titre que voter est un devoir pour un citoyen. Le choix de confort, depuis que François Hollande a voulu que les parrainages soient rendus publics, ce serait effectivement de ne parrainer personne, comme ça personne n'a de reproches à formuler. Sauf que si tous les élus font cela, on n'a plus d'élection présidentielle. Donc moi, j'assume ma position en espérant que les gens qui en auront connaissance comprendront quels sont les ressorts de ma motivation, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.

Permettez moi de rappeler aussi que David Lisnard, le maire LR de Cannes, le président de l'association des maires de France, a apporté son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, à l'opposé de ses idées. Mais pour bien démontrer ce qu'était la philosophie de cette notion du parrainage.

Au fond, ce système des parrainages a-t-il encore du sens en 2022 ?

Il y a manifestement un sérieux problème. Je pense qu'en 2027, l'élection présidentielle ne pourra pas se présenter sous les mêmes auspices qu'aujourd'hui, c'est évident. C'est la publicité des parrainages qui a créé cette confusion. Parce que, comme vous le disiez, chaque maire, quand il fait un choix de parrainages, s'expose aux griefs et aux reproches d'une partie de son électorat, qui va considérer que le parrainage équivaut à soutien - ce qui n'est pas le cas - et donc la solution de confort pour la plupart de mes homologues, c'est de ne parrainer personne. Mais ce faisant, je pense que c'est un déni des responsabilités auxquelles on doit répondre, au même titre qu'il appartient au citoyen de faire son choix. C'est cette règle de publicité qui devra probablement être remise en question dans l'avenir me semble-t-il.

Autre actualité politique en Isère : dimanche, sur le marché de Saint-Bruno, un candidat LR aux législatives, Clément Chappet, affirme avoir été agressé, frappé par un militant La France Insoumise. Il a publié une vidéo de l'agression sur les réseaux sociaux. Est ce que cela illustre la tension actuelle de la campagne présidentielle ?

Oui, je crois. D'abord, je tiens à dire que Clément Chappet a tout mon soutien, que la violence qui s'exprime dans le militantisme est absolument inqualifiable, et ce, quel que soit le bord d'où elle provient. Ce qui est d'ailleurs gênant, c'est que la plupart du temps, on voit des violences s'exprimer de la part de gens qui prétendent défendre la démocratie. Il y a quand même quelque chose de profondément incohérent dans ces démarches.

On est dans une société traversée par des fractures et par des violences à de multiples égards, et qui s'exerce en particulier dans l'effervescence du débat public en ce moment. C'est la raison pour laquelle j'appelle chacun à bien prendre conscience qu'exprimer ses idées et respecter celles des autres, c'est ce qui garantira que notre démocratie perdure, qu'elle se poursuive. Sans quoi elle sera vite menacée.