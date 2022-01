Parrainages : "on est très sollicités" souligne le président des maires ruraux des Ardennes

Très sollicités par les équipes de campagne des candidats à la présidentielle 2022, les maires ruraux sont en première ligne dans la course aux parrainages. Dans la Marne et les Ardennes, grands partis et "petits partis" tentent leurs chance. Et pas question de céder aux pressions.

Alors que certains candidats à la présidentielle 2022 critiquent le système des parrainages, les maires ruraux sont particulièrement convoités. "Nous sommes très sollicités, même les appareils des grands partis politiques tentent car ils ne connaissent pas nos positions", explique Xavier Coffart, le président de l'Association des maires ruraux des Ardennes. Pour l'instant, on est au stade des promesses et la collecte des signatures d'élus débute officiellement le 30 janvier.

Des courriers y compris au domicile des maires

Dernière ligne droite donc et forcément les appels des équipes de campagne à la mairie et les courriers se multiplient, y compris parfois au domicile des maires. Mais pas question pour Thierry Briançon, maire sans étiquette de Ville-en-Tardenois dans la Marne, de se presser : "je suis maître du temps, j'ai jusqu'au 4 mars pour m'exprimer si je veux soutenir une candidature mais en tout cas à titre personnel je me laisse pas impressionner par des pressions ou des appels téléphoniques insistants...". Que dire d'une éventuelle "pression" liée aux habitants de sa commune ? "on ne peut pas dire que ça ne compte pas, on sent que la société est un peu à cran des fois on peut se méfier".

Il y a un devoir d'explication, ça s'appelle presque de l'instruction civique -- Xavier Coffart

Dans les Ardennes, Xavier Coffart est pour exposer son choix et faire de "la pédagogie". Car un parrainage rappelle t-il n'engage "ni la commune, ni son conseil municipal". "Malgré le fait qu'il n'y aie plus d'anonymat, moi ça ne me dérange pas de donner mon parrainage mais maire d'une petite commune j'expose mon choix et j'insiste : une signature n'engage ni le conseil municipal ni l'opinion du signataire ! il y a un devoir d'explication, ça s'appelle presque de l'instruction civique", souligne le maire d'Aouste (200 habitants) depuis près de 40 ans. Sa signature ira comme en 2017 à Nicolas Dupont-Aignan, qui avait été le deuxième candidat le plus parrainé en 2017 dans la région Grand Est.

Date limite de dépôt des parrainages le 4 mars

Les parrainages sont rendus publics par le Conseil constitutionnel depuis 2016. Le ministre de l'Intérieur a déclaré mardi qu'une réforme du système des 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle n'était pas à l'ordre du jour estimant qu'il ne faut pas "changer les règles du jeu" mais plusieurs candidats le réclament. Revoir le système c'est ce pour quoi plaide également Sylvain Champon, co fondateur châlonnais du "Pluraliste", un média qui tente de donner plus de visibilité aux "petits candidats".

"Le fait que les noms soient rendus publics tout au long de la procédure de récolte des parrainages est vécue comme une sorte d'entrave parce que certains maires nous expliquent que des citoyens peuvent venir leur demander des comptes or dans les petits villages la tentation est plutôt d'éviter les luttes partisanes", souligne Sylvain Champon.