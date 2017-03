Parrainages à la présidentielles : Lassalle largement en tête dans la Loire, Macron en Haute-Loire

Le Conseil Constitutionnel a validé la présence de 11 candidats à la prochaine élection présidentielle après décompte des parrainages. Dans la Loire c'est le député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle qui obtient le plus de soutien. En Haute-Loire c'est le leader d'"En Marche" Emmanuel Macron.

36 parrainages quand François Fillon en obtient 23 et Benoit Hamon 19. Ce sont quasiment exclusivement des maires de communes rurales qui ont accordé leur soutien à Jean Lassalle, lui qui est venu deux fois ces dernières semaines dans la Loire pour des réunions publiques qui ont convaincus de nombreux élus. La Loire qui a une particularité : des parrainages y ont été accordé aux 11 candidats qualifiés pour le 1er tour, ce qui n'est pas le cas en Haute-Loire. Le département, terre de droite par excellence, qui a vu Emmanuel Macron obtenir le plus de soutiens, devant François Fillon.

Dans la Loire et la Haute-Loire, la majorité des élus les plus exposés ont choisi, en accord avec leur positionnement. A noter deux absences : le maire Les Républicains de Saint-Étienne Gaël Perdriau n'a pas accordé de parrainage, lui qui s'était désolidarisé de François Fillon. Même chose pour le député LR Paul Salen.

Les parrainages dans la Loire

Lassalle : 36

Fillon : 23

Hamon : 19

Macron : 16

Mélenchon : 12

Dupont-Aignan : 7

Le Pen : 5

Poutou : 3

Marchandise : 3

Juppé : 2

Yade : 2

Arthaud : 2

Asselineau : 1

Cheminade : 1

Larrouturou : 1

Les parrainages en Haute-Loire

Macron : 12

Fillon : 11

Lassalle : 6

Dupont-Aignan : 4

Mélenchon : 3

Jardin : 3

Hamon : 2

Asselineau : 2

Borloo : 1

Marchandise : 1

Le Pen : 1

Le détail des parrainages à retrouver sur le site du Conseil Constitutionnel