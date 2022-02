Parrainages : la réunion prévue à Matignon annulée après le boycott des associations d'élus locaux

La réunion sur les parrainages souhaitée par le Premier ministre Jean Castex a été annulée, a annoncé mercredi Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Plus tôt dans la journée, franceinfo révélait que trois associations d'élus locaux avaient décidé de la boycotter.

Un camouflet pour Jean Castex. Alors que franceinfo indiquait mercredi que plusieurs associations d'élus locaux avaient décidé de boycotter la réunion sur les parrainages voulue par le Premier ministre, le gouvernement annonce qu'elle est annulée. Confirmation faite par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement lors de son point presse à l'issue du Conseil des ministres. L'Association des maires de France, l'Association des régions de France et l'Association des départements de France ont indiqué qu'elles refusaient de participer à cette réunion qui devait permettre de trouver une solution à la pénurie de parrainages dont sont victimes plusieurs candidats à l'élection présidentielle.

"La démarche du Premier ministre est surprenante", a expliqué à franceinfo André Laignel, le vice-président de l'Association des maires de France, également maire d'Issoudun (Indre). "La majorité aurait pu modifier les règles de parrainages", a-t-il ajouté. "Ca ressemble plus à une manœuvre de communication qu'à une véritable démarche", a estimé ce soutien de la candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo, à qui il a donné son parrainage.

"Plusieurs candidats crédités d'importantes intentions de vote sont manifestement en difficulté pour remplir cette condition et je pense que personne et certainement pas la démocratie ne saurait s'en satisfaire, quels que soient les candidats concernés", a observé Jean Castex, lors des questions au gouvernement, mardi, où il a annoncé la tenue de cette réunion.

Gérard Larcher propose trois pistes pour réformer le dispositif

Gérard Larcher, président LR du Sénat, a indiqué en parallèle qu'il allait proposer à la commission des Lois du Sénat "trois voies" de réforme du système de parrainages à la présidentielle. Il a expliqué que le dispositif actuel visait à "éviter les candidatures fantaisistes" mais s'est inquiété que les candidats Zemmour, Le Pen et Mélenchon, qui "ne sont pas des candidatures fantaisistes" et qui cumulent ensemble "40% des intentions de vote" dans les sondage, peinent à obtenir les 500 signatures requises. "S'ils n'étaient pas présents dans l'élection, il y aurait un vrai affaiblissement, voire même un déni démocratique", a indiqué Gérard Larcher.

Le président du Sénat propose "trois voies" pour résoudre le problème : "la question de l'anonymat (des parrains, NDLR), le parrainage obligatoire" et "un mixte" entre le soutien de "collectifs citoyens et une part moins importantes d'élus", proposition portée par le passé par le PS et La France insoumise, a-t-il rappelé, prévoyant de saisir le président de la commissions des Lois.

Les candidats à la présidentielle ont jusqu'au 4 mars pour déposer auprès du Conseil constitutionnel la liste de leurs 500 parrainages, mais Marine Le Pen (RN), Éric Zemmour (Reconquête!) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) peinent encore à les rassembler.