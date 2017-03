Parrainages: le parti des abstentionnistes fait un tabac chez les maires ruraux

Les maires parlent d'une élection "très compliquée" mais aussi du sentiment d'abandon de la part de l’État. Ils sont de plus en plus nombreux à refuser de donner leur signature à un candidat ou à réfléchir à cause d'une campagne incompréhensible.

Nous avons contacté 82 maires en Pays Basque et une quarantaine a accepté de nous répondre. Résultat: dix disent tout net qu'ils ne parraineront personne, et douze autre veulent réfléchir encore mais pourraient garder leur signature dans leur poche.

"Ils m’écœurent tous"

"Ils m’écœurent tous, pas un pour rattraper l'autre", c'est quelques-unes des réactions recueillies ou encore "Les Français ne savent pas pour qui voter et nous encore moins". non plus". André Larralde, maire de St Just Ibarre résume bien un sentiment souvent exprimé: "peu de candidats défendent le monde rural, l'agriculture, la disparition des services de proximité de l’État ou des aides". D'autres sont effrayés par des propositions comme la suppression de la taxe d'habitation: "mais c'est la majuere parite de nos revenus!". Quant à Jean-Michel Irumé maire de Juxue, en zone montagne, il ne se sent pas de voter sans connaitre les programmes: "on ne sait pas ce qu'ils ont dans le ventre".

La moitié des maires ne présenterait personne Partager le son sur : Copier

A noter que juridiquement on ne parle pas de "parrainage" mais de "présentation" de candidat: un élu peut décider de donner un coup de pouce à quelqu'un dont il ne partage pas forcément les idées. Parmi ceux qui s'engagent, en Pays Basque Jean Lassalle fait un tabac, élu local oblige.

"Badaki zerbizuak emaiten"

Hautetsiek azpimarratzen dute ere Biarnoko hautetsiak zerbizuak eman dituela.

"Nehork ez du proposamenik gure laguntzeko" diote basa eremuetako hautetsiek Partager le son sur : Copier

Hautetsiek badute martxoaren 17a arte izenpedura emateko.