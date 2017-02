Parrainages : les candidats à la présidentielle draguent les maires des petites communes

Courriers, mails, coups de téléphone : la course aux 500 parrainages se termine le 17 mars pour les candidats à la présidentielle. Nouveauté pour cette élection : le nom de chaque élu qui parraine un candidat sera rendu public. Du coup, la pression se fait sentir pour les maires sans étiquette.

Forcelles-Saint-Gorgon, un petit village du Saintois de 172 habitants. Le maire, Eric Pierrat, effectue son premier mandat, et il ne cache pas son étonnement face aux multiples demandes : "Je ne m'attendais pas à autant de sollications. On a eu François Fillon, Marine Le Pen, Rama Yade, mais aussi des candidats qui me sont pour ma part inconnus. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui voulaient se lancer dans cette élection", sourit-il.

Ici, les candidats inondent la boîte aux lettres et la boîte mail de la mairie, depuis six mois. Avec slogans, vidéos et autres argumentaires. Il faut dire que si la règle des 500 parrainages existe depuis 1976, le fait qu'ils soient tous rendus publics est une nouveauté. Du coup, les prétendants à la fonction présidentielle redoublent d'énergie pour convaincre un maximum d'élus.

Le conseil municipal est sans étiquette, et on ne fait pas état de nos opinions politiques. - Eric Pierrat, maire de Forcelles-Saint-Gorgon

Certains appellent même le maire à son domicile, comme le Front national ou Jacques Cheminade. Mais à Forcelles-Saint-Gorgon, Eric Pierrat ne souhaite pas s'afficher politiquement et répond inlassablement par la négative : "On est sans étiquette au niveau du conseil municipal, on a différentes opinions politiques, on n'en fait pas état, donc je n'ai pas envie de me lancer dans un parrainage."

Cette nouvelle règle permet aussi à chacun de prendre ses responsabilités. Un parrainage qui relève du non-dit n'a pas beaucoup de sens. - Stéphane Pierré-Caps, professeur de droit public

Mais le fait que tous les parrainages soient désormais rendus publics est une évolution logique pour Stéphane Pierré-Caps, professeur de droit public à l'Université de Lorraine : "Il y a un véritable danger pour les élus de voir leur nom publié, puisqu'ils vont être publiés. Mais d'un autre côté, ça permet aussi à chacun de prendre ses responsabilités. Un parrainage qui relèverait du non-dit ou de la discrétion n'a pas beaucoup de sens non plus."

Une solution pour les maires sans étiquette ? "Privilégier les petits candidats, de manière à ce que chacun puisse s'exprimer", c'est le conseil que donne le président de l'association des maires ruraux des Vosges, Michel Fournier. Vous pouvez réécouter son interview sur France Bleu Lorraine.

La course aux parrainages se termine le 17 mars. On rappelle les règles : il en faut 500 dans au moins 30 départements, et pas plus de 50 parrainages par département. Si les 47.000 élus locaux accordaient tous leurs parrainages à un candidat, il pourrait y avoir mathématiquement 80 candidats à l'élection présidentielle.