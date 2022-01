Parrainages pour la présidentielle 2022 : dans la Manche, les maires des petites communes sont très courtisés

C'est l'une des conditions pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle en France : recueillir 500 signatures d'élus. Cette collecte des parrainages doit avoir lieu, officiellement, entre le 30 janvier et le 4 mars, date limite de leur dépôt. Mais dans les faits, ces dernières semaines, le téléphone n'arrête pas de sonner dans de nombreuses mairies.

"On est inondé d'appels et d'emails en ce moment", soupire Nicole Godard, maire de Saint-Jean-de-Daye, dans le centre-Manche. Même constat à Saint-Jean-d'Elle pour Marie-Pierre Fauvel : "C'est tous les jours. J'ai même reçu un colis à mon nom, avec un paquet de chips dedans, d'un candidat qui voulait obtenir ma signature !"

Parmi ces sollicitations, "beaucoup de candidats que je ne connais pas", poursuit Nicole Godard :

Il faudrait revoir le système parce que, certes chacun peut se présenter mais avec une méconnaissance de ces personnes, c'est très délicat de leur donner un parrainage. Et puis, on est aussi très sollicité par les extrêmes.

Doit il être maintenu ? Doit il être anonyme ? Il y a actuellement un débat autour de ce système des parrainages d'élus car plusieurs candidats bien connus comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Eric Zemmour, disent qu'ils peinent à atteindre le nombre de 500 signatures. Et puis, le contexte de menaces et d'agressions envers des élus comme cela s'est produit à Saint-Côme-du-Mont, pèse aussi dans le débat.

A Saint-Jean-de-Daye, la maire n'a pas encore donné sa signature mais "pourrait le faire", confie-t-elle, même si elle préférerait que les parrainages soient anonymes. "On a vu pas mal d'agressions de maires et je pense que c'est vraiment un blocage pour les parrainages."

Le climat actuel "fait peur", reconnait Marie-Pierre Fauvel. Pas question dans ce contexte de se prononcer, souligne la maire de Saint-Jean d'Elle, dans le Saint-Lois. Elle refuse de donner son parrainage à qui que ce soit, également pour une question de positionnement politique.

Je n'ai vraiment pas envie de m'afficher avec une étiquette parce que je suis élue pour l'ensemble de la population. Et quand on voit toutes les retombées qu'il peut y avoir pour les élus qui sont nommés dans la presse, précisant qu'ils soutiennent tel candidat, non, je ne suis pas d'accord avec ça.