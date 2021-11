Parrainages pour la présidentielle 2022 : en Mayenne, les maires de petites communes sont indécis

La course aux parrainages s'accélère avant la présidentielle. Les maires sont de plus en plus sollicités par les candidats à l'Elysée. Objectif : recueillir 500 signatures pour se présenter en avril 2022. Mais ce n'est pas toujours simple pour les maires ruraux de prendre position.

Les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au 4 mars 2022 pour recueillir au moins 500 parrainages avant de se lancer dans la course à l'Élysée. Les maires, les députés, les sénateurs, mais également les conseillers départementaux et régionaux peuvent parrainer un ou une candidate.

"Petites ou grandes communes, on est tous courtisés"

Jean-Pierre Chouzy est le maire de Belgeard, une commune de 650 habitants près de Mayenne. Il a reçu de nombreuses demandes de parrainages, notamment par courrier : "petites ou grandes communes, on est tous courtisés", souligne l'édile. Il ne sait pas encore s'il soutiendra un ou une candidate en 2022. "Depuis 21 ans, je suis maire, les promesses, j'en fais fi puisque on s'aperçoit qu'elles sont toujours très bien avancées avant les élections et après, il n'y a plus rien qui se passe", regrette le maire de Belgeard. En 2017, Jean-Pierre Chouzy avait fini par parrainer François Asselineau, le candidat de l'UPR, afin de lui permettre de se présenter à la présidentielle.

Bruno Lestas, le maire de Désertines dans le Nord-Mayenne, lui, n'a soutenu personne il y a cinq ans. Il l'affirme d'ores et déjà : il pourrait faire pareil cette année. "Pour l'instant, je n'y ai pas porté attention. Je suis plutôt préoccupé par la vie de ma commune et de la Communauté de communes du Bocage mayennais, c'est ma priorité. Après, évidemment, je suis attentif à ce qui se passe au niveau national et le moment venu, je prendrai ma décision", affirme Bruno Lestas, maire de Désertines, une commune de 464 habitants, et président de la Communauté de communes du Bocage mayennais.

Depuis la loi de 2017, on est nommé dans une liste de maires qui ont parrainé les candidats, c'est pour ça que beaucoup de maires ne donnent pas leur parrainage.

Jean-Pierre Chouzy, maire de Belgeard

D'autres maires savent déjà qu'ils ne parraineront aucun candidat, comme Arlette Leutelier, la maire de Saint-Georges-le-Fléchard, une commune de 400 habitants, dans les Coëvrons. "J'estime que dans une petite commune, ce n'est pas facile. J'ai des élus dans mon conseil qui n'ont pas forcément la même opinion que moi et je ne vois pas pourquoi le maire y prendrait parti pour une personne plutôt qu'une autre", pointe du doigt Arlette Leutelier. Comme beaucoup de maires ruraux, Arlette Leutelier regrette que l'ensemble des parrainages soient publiés, comme l'impose la loi depuis 2017.