Parrainages pour la Présidentielle : les nouvelles règles divisent les maires de la Région

C'est le début aujourd'hui du dépôt des parrainages pour les candidats à la présidentielle, devant le Conseil Constitutionnel. Cette année, les règles changent pour les élus qui apporteront leurs signatures.

Les maires vont recevoir à partir d'aujourd'hui les formulaires de parrainage pour les candidats à la Présidentielle. Ils auront jusqu'au 17 mars pour les remplir et les renvoyer au Conseil Constitutionnel. Cette année, et pour la première fois, ce sont eux et non pas les candidats qui doivent faire la démarche administrative. La mesure a été décidée pour éviter la pression sur les maires. Une autre règle a également changé : désormais, les noms des maires qui parrainent un candidat seront systématiquement publiés sur le site du Conseil Constitutionnel. Ce qui pose problème aux maires " sans étiquette" qui refusent de prendre position pour tel ou tel autre candidat.

Chacun est libre de parrainer ou pas selon Frédéric Cuillerier, Président de l'Association des Maires du Loiret

" Il faut être transparent dans la vie politique et démocratique" Partager le son sur : Copier

D'autres sont moins optimistes sur ce changement des règles du jeu. Le député maire de Chartres, apparenté LR, souhaite être candidat à la Présidentielle pour défendre une " France décentralisée". Mais, il n'a récolté que 300 promesses de parrainages pour l'instant.

Les maires sont tétanisés pour Jean Pierre Gorges

Jean Pïerre Gorges, Maire de Chartres et candidat à la Présidentielle Partager le son sur : Copier

Les candidats à la présidentielle doivent récolter 500 parrainages d'élus : des maires mais aussi des parlementaires et des conseillers départementaux et régionaux. Leurs soutiens doivent être répartis sur 30 départements.