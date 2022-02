Les premiers parrainages en Dordogne à l'élection présidentielle ont été validés

L'élection présidentielle est prévue le 10 et le 24 avril prochain. Photo d'illustration

Quels candidats soutiennent vos élus ? Les premiers parrainages envoyés ont été validés par le Conseil constitutionnel. 313 ont été enregistrés ce mardi 1er février en France, dont cinq en Dordogne. Chaque candidat doit obtenir 500 parrainages pour valider sa participation au scrutin prévu les 10 et 24 avril prochain. Les maires, les députés, les présidents d'agglo, des communautés de communes et les sénateurs peuvent donner leurs parrainages au candidat qu'ils souhaitent soutenir.

En Périgord, trois élus soutiennent Emmanuel Macron qui ne s'est pas encore déclaré candidat pour un deuxième mandat. Les députés Larem, Jacqueline Dubois et Philippe Chassaing et le maire de la Roque-Gageac et conseiller politique de la République en Marche, Jérôme Peyrat.

Le maire de Beaupouyet, Jean-Luc Gross, a donné son parrainage à Nicolas Dupon-Aignan.

Le maire de Saint-Capraise de Lalinde, Laurent Péréa, soutien quant-à-lui la candidature du communiste Fabien Roussel.