Parrainages : un maire de l'Aveyron tente d'organiser un vote dans son village, la préfecture l'interdit

Comprégnac est un tout petit village du Sud-Aveyron, à 15 minutes de Millau. La commune compte 250 âmes et beaucoup de résidences secondaires. Olivier Julien, l'ancien premier adjoint, en est devenu le maire l'année dernière. Au nom de la démocratie et parce qu'il se considère apolitique, il a voulu consulter ses administrés sur la question des parrainages pour la présidentielle. D'autres élus comme ceux des communes de Pia (Pyrénées-Orientales) ou Brignoles (Var) ont eu la même initiative, avec plus ou moins de succès.

Vous avez voulu organiser un vote avec les habitants pour qu'ils désignent le candidat à parrainer pour la présidentielle. Pourquoi ?

On a entendu parler de cette possibilité dans le Var. On a trouvé cette idée excellente. On en a parlé en conseil municipal et puis cela s'est répandu comme une traînée de poudre. Tout le monde a été enchanté et ravi. On trouvait cette idée tellement simple et ultra démocratique. Et ça nous évite aussi, soyons francs, des soucis avec tel ou tel parti localement, quand on a besoin d'aide financière

Vous ne saviez pas qui choisir ?

Ce n'est pas ça, nous sommes apolitiques. Notre liste a été choisie sans étiquette. Donc, je ne me vois pas imposer une étiquette d'un parti alors que la population n'a pas voté pour cela.

C'est une manière aussi d'intéresser les habitants à la politique à quelques semaines de la présidentielle ?

Tout à fait, alors après, j'ai la chance d'être sur une commune où les habitants votent largement au dessus de la moyenne. Donc ils ont été ravis, enchantés et malheureusement déçus que cela n'ait au final ne puisse se faire.

Que vous a dit la préfecture ?

Ce n'est pas légal, le choix doit être celui du maire, uniquement du maire et en son âme et conscience. On peut organiser une consultation citoyenne sur un sujet local, mais pas un sujet national. Donc acte, je respecterai la loi en tant que premier magistrat de ma commune. Mais pour moi, c'est du local. On se donnait le droit de donner la parole. Peut être un parti plus petit pour qu'ils se fassent entendre. Il y a des bonnes idées à prendre de partout.

On est mis sous pression, on nous fait comprendre de choisir le bon camp, par rapport aux demandes qu'on pourrait faire plus tard.

Ressentez-vous, en tant que maire, une quelconque pression sur ce parrainage? Est-ce compliqué à gérer au quotidien ?

Oui, nous les petites communes, on n'a pas de sous, on s'en sort pas. C'est très, très compliqué et forcément, il faut qu'on aille chercher de l'argent à la communauté de communes, aux départements et on n'a pas forcément la même couleur. Donc c'est compliqué, il faut ne froisser personne. Donc, malheureusement, la solution pour nous sera en quelque sorte de bafouer un peu la démocratie et de pas donner de parrainage. C'est le plus simple, on s'était engagé avec les élus et les habitants, à donner notre voix commune, représentant au moins 50% des participants. Et comme on ne peut pas le faire, je ne me vois pas donner la voix à untel ou untel sans passer par ce vote citoyen.

Ces parrainages, ce sont de vraies responsabilités ou une forme d'hypocrisie, de tactique politicienne ?

Je dirais un bon mélange des deux. Parce que quand on dit que le maire doit choisir en son âme et conscience, un maire encarté le fait parce qu'il est encarté. Je ne vois pas quelqu'un du parti du Président donner sa voix à un petit candidat. Là, c'est de l'hypocrisie totale. On ne peut pas s'engager sur une couleur précise parce que, même si tout le monde vous qu'ils n'en tiendront pas rigueur, on sait bien que cela aura des conséquences. On nous fait comprendre qu'on sera du bon ou du mauvais côté.

Même un maire de petit village, vous êtes très sollicité, vous avez des coups de fil réguliers de candidats ou de référents de candidats ?

Oui, tout à fait. Là, j'ai reçu le courrier de Madame Pécresse, sa demande de parrainage. Presque tous les candidats ont fait cette demande, les plus petits s'y sont pris plus tôt.