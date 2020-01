On part en campagne: Muttersholtz où la biodiversité est reine et le maire partant pour un troisième mandat

Muttersholtz, France

Patrick Barbier s'est installé dans les années 70 à Muttersholtz. En même temps que la toute première Maison de la Nature de France, elle va souffler cette année ses 50 bougies d'anniversaire. Une Maison qui explique la fibre écologiste particulièrement affutée des 2000 habitants de la commune selon Patrick Barbier. "Deux générations d'enfants ont été sensibilisés à haute dose, forcément ça laisse une compréhension des choses qui est un peu supérieure à la moyenne", explique le maire sans étiquette, qui a été instituteur dans le village, plusieurs de ses anciens élèves sont d'ailleurs aujourd'hui ses conseillers municipaux.

Capitale française de la biodiversité

La consécration de cette sensibilité écologiste c'est le titre de capitale française de la biodiversité que Muttersholtz a décroché en 2017, coiffant sur le poteau plusieurs grandes villes françaises. "C'était une grosse surprise parce qu'on pensait que c'était réservé aux grandes villes, mais on a été élu capitale toutes catégories parce qu'on met beaucoup de moyens en œuvre".

Ensemble on fait beaucoup de choses, on fait presque tout

Patrick Barbier insiste aussi sur le collectif. "Ce n'est pas la mairie toute seule qui fait beaucoup de choses, c'est la mairie plus la maison de la nature, plus l'association des arboriculteurs, plus l'association des apiculteurs, plus la section d'aménagement végétal, plus beaucoup de concitoyens". Patrick Barbier brigue un 3ème mandat, sans personne en face de lui. Ce ne sont pas les projets qui manquent: panneaux photovoltaïque sur l'église, éoliennes dans les champs et ancienne synagogue reconvertie en maison de la culture, pas celle du maïs mais celle qui aère la tête, enrichit l'esprit et "rend plus intelligent".