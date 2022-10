Parti socialiste : 150 élus signent une tribune pour refonder et rassembler à gauche

Cent-cinquante cadres du PS ont signé dans le JDD une tribune baptisée "Refondations", dont le but d'ouvrir une "troisième voie", entre la ligne pro-Nupes prônée par le premier secrétaire Olivier Faure et celle de son opposante Hélène Geoffroy, pour le prochain congrès du PS.

Les porte-parole de cette tribune sont le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, la conseillère de Paris Lamia El Aaraje (proche d'Anne Hidalgo), et la vice-présidente de la région Occitanie, Claire Fita (proche de Carole Delga). Il est à noter que la maire de Paris et la présidente de la région Occitanie, réfractaires à la Nupes, n'ont pas signé cette tribune.

Le Congrès du PS ne peut être "réduit à un affrontement d'écuries"

La date du prochain Congrès du PS sera connu à l'issue d'un conseil national du parti mardi soir. "L'enjeu du congrès du Parti socialiste ne peut être à nouveau réduit à un affrontement d'écuries pour le pouvoir, ni à un choix de tactiques électorales les yeux rivés sur la prochaine élection présidentielle", écrivent les signataires, qui "souhaitent rassembler les socialistes sur l'essentiel pour pouvoir espérer à nouveau rassembler la gauche durablement".

Ils soulignent que "l'accord électoral Nupes a été le produit de l'état comatique de la gauche sociale et écologique, une réponse électorale unitaire attendue par le peuple de gauche face à sa dispersion, une réponse conjoncturelle visant à préserver sa présence à l'Assemblée Nationale et y agir ensemble".

Mais "pour regagner et créer une dynamique positive, d'espérance et de conquêtes (...) nous devons refonder (la gauche) avec audace et sincérité, et changer son centre de gravité actuel qui la conduit à l'impasse", ajoutent-ils, en proposant "à toutes les forces politiques et engagées de la société civile et des mouvements sociaux, l'organisation d'Etats Généraux de la transformation sociale et écologique".

Un parti "crédible à gauche"

Le maire PS de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol assure que les signataires ne sont "pas dans l'aigreur, ni dans le pugilat" contre le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, partisan de la Nupes. "Les Français nous disent, on est orphelins d'un parti crédible à gauche", dit-il.

Samedi matin, Hélène Geoffroy, la maire socialiste de Vaulx-en-Velin et présidente du courant minoritaire au sein du PS, a également lancé dans un texte baptisé "Refonder, rassembler, gouverner", les bases de son projet pour prendre la tête du parti au futur Congrès du parti.