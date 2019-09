Parti Socialiste des Landes : les municipales en ligne de mire

Mugron, France

"Une rentrée en rangs resserrés. Nous sommes tous motivés et déterminés." Le Premier secrétaire fédéral, Titouan Daudignon, donne le ton. Dans cinq mois auront lieu les municipales, une élection importante dans un département à gauche comme les Landes et où le PS n'a pas brillé lors des deux derniers scrutins populaires. Il y a deux ans, dans le département, le candidat Benoît Hamon avait récolté 8.69% des voix au premier tour de la présidentielle, derrière Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et François Fillon. Quant aux législatives, le PS, qui détenait les trois circonscriptions, n'a plus aujourd'hui que la 3e où Boris Vallaud a été élu au deuxième tour en juin 2017 (50.75%).

Donc, pas question de rater ces municipales. Les héritiers d'Henri Emmanuelli veulent continuer le travail des maires socialistes déjà élus, et "le but ultime, de reconquérir des villes que nous avons perdu par le passé, de rendre aux Landais plus de justice sociale, plus de services publics. Ce qu'est en train de démanteler le gouvernement et la droite landaise" explique le responsable départemental.

Des listes communes PS - PC - France insoumise dès le 1er tour

"On resserre les rangs, on part en campagne, tous ensemble" martèle encore Titouan Daudignon qui présente une nouvelle stratégie. Pour cette Fête de la rose, des représentants du Parti communiste et de la France insoumise sont présents à Mugron. Le premier secrétaire est clair : "L'avenir nous l'oblige, et l'avenir à court terme nous l'oblige encore plus de discuter tous ensemble. Nous sommes aujourd'hui en front commun pour mener cette campagne des municipales. Non pas par des accords d'appareils, qu'on pouvait avoir les années passées sur les entre deux tours : "Tu me donnes une place là, je t'en donne deux là." On a vraiment construit avec nos partenaires de gauche, des listes entières avant premier tour et avant campagne pour mener. Il reste encore des situations qui sont en discussion. J'espère que ça se dénouera en bien."

Titouan Daudignon, Premier secrétaire fédéral du PS dans les Landes © Radio France - Valérie Mosnier

Cette élection est-elle capitale pour l'avenir du PS dans les Landes ? "Elle est pas capitale pour le Parti socilaiste, elle est capitale pour les Landaises et les Landais. Si on veut continuer à avoir la politique qui a été menée pendant 40 ans dans ce département, par des maires historiques, des conseillers départementaux, et un président historique comme Henri Emmanuelli, si on veut garder ces services de proximité, cette justice sociale dans la tarification des cantines, du transport scolaire, cette politique pour les Ehpads, le vieillissement de la population... C'est pas captal au parti socialiste, c'est capital pour les gens qui habitent les Landes et pour ceux qui vont venir. C'est ça le plus gros combat qu'on doit mener" résume Titouan Daudignon.