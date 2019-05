Élections européennes : il manque du monde pour tenir les bureaux de vote au Mans

À quelques jours du scrutin, la ville du Mans cherche encore 40 personnes pour tenir les bureaux de vote. Le vivier de bénévoles se tarit d'autant plus que cette élection suscite peu d'engouement et de participation.

Le Mans, France

Des présidents de bureaux de vote, des secrétaires et des assesseurs : à quelques jours du scrutin pour les élections européennes, il manque encore une quarantaine de bénévoles à la ville du Mans pour tenir les bureaux de vote. La mairie espère pouvoir en mobiliser d'ici la fin de la semaine, autrement il faudra faire travailler des agents de la ville, de façon rémunérée.

Elus, militants et associatifs sur le pont

"Si on veut que le scrutin se déroule confortablement, de façon fluide, il nous faut des bonnes volontés", lance Lydia Hamonou-Boiroux, l'adjointe chargée de l'administration citoyenne. Les élus sont particulièrement mobilisés dans les 97 bureaux de vote de la ville. "Début février, on a également envoyé aux associations et conseils de quartier, ce qui a en partie payé, précise-t-elle. Des militants politiques se sont également porté volontaires".

Le scrutin européen est d'autant plus compliqué que "c'est _l'élection où il y a le plus fort taux d'abstention_, ajoute l'élue. Forcément, nos concitoyens ne se mobilisent pas pour tenir un bureau de vote".

Pas assez de jeunes

Les plus difficiles à motiver sont les jeunes, qui sont déjà nombreux à ne pas se déplacer pour voter. Au fil des années, les concitoyens recensés dans les listings de volontaires se fatiguent. "Notre vivier de bénévoles vieillit, donc arrivés à un certain âge, ils déclinent les propositions de tenir des bureaux de vote", explique Lydia Hamonou-Boiroux. "On peut déplorer que peu de jeunes les remplacent, mais peut-être est-ce nous qui ne travaillons pas assez là-dessus", conclut-elle.

Pour être assesseur ou secrétaire, il suffit d'être inscrit sur les listes électorales au Mans, même dans un autre bureau de vote. Le frein principal concerne les horaires reconnait Lydia Hamonou-Boiroux : "les assesseurs sont là dès 7 heures, et repartent après la fin du vote et du dépouillement, entre 19 et 20 heures. Si nous avions plus de bénévoles, on pourrait les mobiliser sur des demi-journées".

Si vous souhaitez vous être bénévole pour les élections européennes, vous pouvez vous adresser toute cette semaine au service Population de la ville du Mans, sur place au 5 place Saint-Pierre ou par téléphone au 02 43 47 38 13.