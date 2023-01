Malgré la crise, Strasbourg veut "maintenir le cap" pour ses orientations budgétaires 2023

La municipalité va dépenser 500.000 euros de plus par an pour éviter une hausse des prix de la cantine scolaire à Strasbourg.

Maintenir le cap, c'est le mot d'ordre des orientations budgétaires 2023 présentées le 26 janvier par la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, et son premier adjoint, Syamak Agha Babaei. La majorité ne veut pas renoncer aux investissements, malgré un contexte économique difficile et une inflation élevée.

L'objectif pour 2023, c'est donc de maintenir "un bouclier social et écologique pour protéger les habitants." Le prix de la cantine scolaire n'augmentera pas, ce qui équivaut à une dépense de 500.000 euros. De nouveaux services publiques doivent s'implanter dans les quartiers de Strasbourg : un espace service public à l'Elsau par exemple, ou encore un nouveau centre socio-culturel Port du Rhin. Par ailleurs, un service de médiation doit être créé cette année pour assurer plus de tranquillité aux habitants.

Pas de hausse de la part ville de la taxe foncière

Quant au bouclier écologique, il passe par la végétalisation des écoles notamment, ou encore la rénovation thermique des bâtiments publics.

Pour financer ces investissements, la municipalité ne prévoit pas d'augmenter la part ville des impôts locaux. Finalement, la facture énergétique sera moins élevée que prévu . Les économies d'énergie lancée pendant l'été ont dépassé les effets espérés, avec une économie de 15% au lieu des 10% visés, souligne le premier adjoint. La municipalité a aussi mis en place une cellule dédiée pour trouver les tarifs les plus intéressants lors des commandes, notamment les commandes d'énergie, et pour monter des dossiers pour obtenir des subventions ou des participations de l'Etat et de l'Union Européenne dans les dossiers où c'est possible.

Ces orientations seront discutées lors d'un débat d'orientation budgétaire en conseil municipal le 30 janvier. Les oppositions ont déjà annoncé qu'elles comptaient bien se faire entendre.