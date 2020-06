Pas d'augmentation pour les taux de fiscalité locale à Toulon

C. Marquès

C'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des Toulonnais. Le conseil municipal de Toulon a adopté les délibérations fixant le maintien des trois taux de fiscalité locale. Le taux communal de la taxe d'habitation par exemple n'augmentera donc pas, tout comme celui sur la taxe foncière sur le bâti. Une stabilité depuis 2001 qui s'explique selon Hubert Falco, le maire de Toulon par une "gestion saine".

"Pas question de pénaliser doublement les contribuables", Hubert Falco.

"Nos collectivités sont durement impactées. Par exemple, le budget de la ville, on a dépensé 10 millions d'euros pendant les deux mois de confinement pour prendre des mesures qui s'imposaient dans l'intérêt général de nos populations. Et puis les recettes ne sont pas au rendez-vous, puisque que nous sommes venus fort naturellement et justement à l'aide de notre monde économique, de nos commerçants, de nos artisans, en les exonérant de loyers, de taxes, de droits de place jusqu'en septembre.

Donc, c'est justement les années précédentes de gestion saine qui nous permettent de ne pas pénaliser doublement le contribuable. Il vient d'être pénalisé. Il le sera encore, car la rudesse de la crise est devant nous. En maintenant les taux à la hauteur ce que qu'ils étaient en 2001, nous avons respecté nos concitoyens" indique Hubert Falco, le maire de Toulon.

Les délibérations ont reçu un vote favorable, y compris par la représentante de la République en Marche, Cécile Muschotti. Seul le Rassemblement national a voté contre, "demandant une baisse et non une stabilité" indique son représentant toulonnais, Amaury Navaranne.