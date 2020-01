Plus d'eau thermale pour l'hôpital de Bagnères-de-Bigorre : le directeur s'explique

Bagnères-de-Bigorre, France

Le maire estimait que l'eau thermale coûtait moins cher que l'eau de ville, il voulait donc saisir le conseil de surveillance de l'hôpital pour contester cette décision. Le directeur de l'hôpital, Jean-Pierre Andry a envoyé un communiqué aux médias.

Selon lui, la redevance fixe réclamée tous les ans par la commune est trop élevée. Ensuite, pour faire fonctionner les bassins de rééducation, il faut utiliser beaucoup plus d'eau thermale que d'eau de ville, (25 fois plus), et la raison est d'ordre sanitaire : quand on remplit les bassins d'eau thermale, il faut les vidanger entièrement une fois par semaine, ce qui n'est pas le cas avec l'eau de ville qui n'a besoin que d'une filtration et de traitements comme les piscines publiques. Si on ajoute le chauffage de l'eau de ville alors que l'eau thermale arrive déjà chaude, le coût serait de 10 à 11 000 euros par an pour l'eau de ville, contre 92 500 euros pour l'eau thermale, et ce serait sans compter avec l'entretien des installations techniques qui est plus lourd avec l'eau thermale riche en calcaire et sels minéraux. Un autre point va faire bondir le maire : selon le directeur de l'hôpital, la fréquentation du centre de rééducation ne dépend pas de l'eau, mais des soins apportés par les professionnels. Il compte détailler ses explications, en présence du maire, lors de la cérémonie des vœux le dix janvier prochain. Eau de ville ou eau thermale, le dossier est bouillant.