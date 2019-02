Pas-de-Calais : les premiers cahiers de doléances remontent en préfecture

Arras, France

Ce mercredi, le maire de Wailly-les-Arras, une petite commune de 1.100 habitants, était reçu à la Préfecture du Pas-de-Calais, pour remettre le cahier de doléance ouvert il y a un mois. L'élu a joué le jeu, en organisant également trois débats, le dimanche, jour de marché. Et au final, il y a seulement six contributions locales. Mais ce n’est qu’un début, qui attend une suite, espère le maire Mickaël Audegond : "Que fait-on maintenant? Est-ce qu'on se contente de faire quelques annonces ? Ou est-ce qu'on met en place des conférences territoriales, avec les élus ? Est-ce qu'on retravaille ensemble pour commencer à apporter des réponses ?"

C'est peut-être un début d'initiative qui permettra de penser la démocratie autrement, en lui donnant un peu plus de coopération, avec les habitants. Il y a un besoin de participation.

Plus d'une centaine de cahiers de doléances du Grand débat national sont déjà arrivés en préfecture du Pas-de-Calais. © Radio France - Matthieu Darriet

Une centaine de cahiers est déjà arrivée en préfecture, pour être scannées et transmis au niveau national. On y parle de fiscalité, d’incompréhension des institutions, et plus généralement d’un besoin de proximité du service public. Il y a de la matière souligne le préfet Fabien Sudry : "Il y a des gens qui ont écrit directement sur les cahiers, d'autres qui avaient préparé leur contribution à l'avance, de manière manuscrite. Il y a des contributions qui font des dizaines de pages et d'autres ont des formules fortes, ce qui nous ramène un peu à l'essentiel."

Il y a aussi des propositions. Il ne suffit pas d'avoir un avis, il faut quand même essayer de faire des propositions pour que ça fonctionne bien.

Des heures de scan et de lecture attendent les services de la Préfecture, avec les 300 cahiers de doléances ouverts dans le Pas-de-Calais. © Radio France - Matthieu Darriet

Et le préfet du Pas-de-calais indique qu’il souhaite aller plus loin, en invitant des citoyens à venir échanger avec lui, en rappelant que l’Etat est au service de la nation. Dans le département, plus de 120 débats ont été organisés ou sont programmés pour les jours à venir.