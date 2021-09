"Yannick Jadot ira jusqu'au bout" en 2022 selon Fabienne Grébert, conseillère régionale écologiste

En 2017, le candidat écologiste Yannick Jadot s'était retiré au profit du candidat socialiste Benoît Hamon. Mais pour cette élection présidentielle de 2022, les choses ont changé. "Il n'est pas question qu'il n'y ait pas de candidature écologiste à la présidentielle" martèle Fabienne Grébert, vice-présidente du groupe des Verts au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Elle était l'invitée de France Bleu Saint Etienne Loire au lendemain de la victoire de Yannick Jadot à la primaire écologiste.

Tout d'abord, quelle est votre réaction ce matin à la victoire de Yannick Jadot?

Fabienne Grébert : On est parti pour une bataille électorale dans laquelle l'écologie va faire parler d'elle. Parce qu'effectivement, Yannick Jadot est probablement celui qui a le plus de chances de se hisser à l'Elysée et qui va, derrière lui rassembler l'ensemble de la famille écologiste et bien plus large. Je le sais, nous avons montré au printemps dernier que l'écologie était capable d'être l'alternative aux politiques économiques ultralibérales que nous que l'on nous propose. Yannick Jadot va incarner cette radicalité, cette volonté de prendre des décisions non plus en fonction du court terme, mais aussi en prenant en compte des enjeux à long terme et en prenant en compte, bien évidemment, de la question de l'environnement et de la justice sociale dans toutes les décisions économiques.

Parlons stratégie maintenant pour l'élection de 2022. En 2017, Yannick Jadot s'était rangé derrière Benoît Hamon, qui était alors le candidat du PS. Est-ce-que, pour cette campagne 2022, vous demandez une sorte de retour d'ascenseur, pour que Yannick Jadot mène une liste d'union?

Écoutez, je crois que les temps ont changé depuis 2017. Nous avons montré en 2017 que nous étions prêts à être en responsabilité et à prendre le parti de nous unir derrière la gauche. Il n'est pas question aujourd'hui de ne pas avoir un candidat écologiste à la présidentielle. Donc oui, Yannick Jadot ira jusqu'au bout. Eh oui, j'invite toute la gauche à se rassembler derrière cet élément moteur qu'est l'écologie et qui permet de rassembler très largement depuis les déçus du macronisme jusqu'à l'ultra-gauche.

Donc, au final, ce n'est pas une union de la gauche à n'importe quel prix, c'est une union de la gauche derrière les écologistes.

En tout cas, l'écologie aujourd'hui doit être au cœur de toutes nos politiques publiques parce qu'il y a une urgence extrêmement forte, qui est le climat, qui menace de détruire nos liens sociaux, qui menacent de détruire notre environnement, notre agriculture, de mettre en péril notre santé, notre qualité de l'air. Ces éléments urgents doivent être centraux dans toutes nos politiques publiques. Je le regrette aujourd'hui, mais dans un certain nombre de politiques de gauche, on est encore dans des logiques productivistes, dans des logiques de croissance infinie qui n'ont pas de sens aujourd'hui au regard des rapports du GIEC et des enjeux auxquels nous devons faire face.

Mais pensez-vous que Yannick Jadot va avoir le poids de dire à un Jean-Luc Mélenchon, à une Anne Hidalgo, "ralliez vous à mon panache vert"?

Il y a encore plus de 8 mois d'ici d'ici l'échéance présidentielle et d'ici là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.