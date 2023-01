Pas de cérémonie de vœux à Montélimar et Bourg-de-Péage cette année

A Bourg-de-Péage, la maire Nathalie Nieson assume faire des économies en n'organisant pas de cérémonies de vœux cette année. En faisant le choix de ne pas envoyer non plus de cartes de vœux à ses administrés, l'élue explique réaliser environ 15 000 euros d'économies.

De son côté, à Montélimar, Julien Cornillet estime économiser "pas loin de 80 000 euros" en supprimant la cérémonie municipale mais également celle de la communauté d'agglomération, qui se tenaient habituellement au Palais des congrès Charles Aznavour. "C'est surtout une façon de voir la politique différemment, moins formelle" insiste le maire montilien, rappelant qu'il multiplie ce mois de janvier les rendez-vous en petit comité auprès des associations notamment.

Ailleurs, des cérémonies maintenues mais moins chères

Le 23 janvier prochain se tiendra à Valence la cérémonie de vœux de Nicolas Daragon au Palais des congrès Jacques Chirac. La note des dernières rendez-vous - avant l'épidémie de covid - avoisinait les 35 000 euros. Cette année, la facture s'élèvera à environ 25 000 euros indique les services municipaux. Des vœux, oui, mais moins chers, période de sobriété oblige.

A Annonay, les vœux du maire Simon Plénet auront lieu vendredi 13 janvier au Théâtre et sur la place des Cordeliers. Ils coûteront à peu près 5 000 euros. "Les années d'avant covid, on était aux alentours de 9 à 10 000 euros" se souvient Simon Plénet. C'est sur le buffet que les dépenses ont été réduites, "on est passé de tout ce qui était traiteur à quelque chose de plus simple : bar à soupe et rôties de châtaignes. Sur la boisson, pas de pétillant mais du vin classique." A Tournon-sur-Rhône, le maire Frédéric Sausset annonce une facture aussi réduite pour la présentation de ses vœux vendredi 6 janvier, à 3 000 euros. En enlevant le superflu : "par exemple, on a réduit ce qui pouvait être floraison de l'espace accueil."

Une première pour les nouveaux élus de 2020

"C'était un moment qu'on attendait depuis de nombreuses années !" ne cache pas Marie Fernandez, la maire de Donzère. Comme tous les nouveaux maires élus en 2020, l'épidémie de covid l'a empêchée d'organiser une cérémonie de vœux jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, "c'est aussi l'occasion d'un bilan de mi-mandat du coup" souligne l'édile. Le rendez-vous est donné vendredi 13 janvier à l'espace Aiguebelle.

A Vinzieux, la cérémonie des vœux se passera dans la salle de l'ancienne école vendredi 20 janvier. "On a beaucoup de choses à se dire parce qu'on n'a pas réussi à avoir ces moments-là depuis le début du mandat" constate Hugo Biolley, le maire du village nord ardéchois, lui aussi dans son premier mandat. "Si on commence à supprimer ces moments-là d'échange avec les habitants, on s'enferme dans un tour d'ivoire" tranche-t-il, estimant donc une dépense nécessaire mais à évidemment maîtriser.

"Oui, c'est quelques centaines d'euros sur un buffet c'est sûr" pour Françoise Gonnet-Tabardel, la maire de Bourg-Saint-Andéol, "alors qu'on est dans une société de communication à outrance, les gens que je croise au quotidien ne se sont jamais sentis aussi peu informés. Rien ne vaut le contact direct". Et parce qu'elle n'oublie pas que certains peuvent encore craindre le covid, François Gonnet-Tabardel informe que la cérémonie de vœux lundi 16 janvier aura lieu exprès à l'espace multisport de Bourg-Saint-Andéol, "assez grand, assez aéré."