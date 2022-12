Pas de femmes aux postes de direction de la ville de Bayonne : l'État sanctionne

L'information a été dévoilée lors du Conseil municipal de Bayonne le mercredi 7 décembre 2022. La ville a été sanctionnée par l’État pour ne pas avoir respecté les textes de loi relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Elle a dû verser une somme de 50.000 euros pour l'absence des femmes dans les postes de directions de services. Le maire centriste Jean-René Etchegaray a reconnu les faits, mais a expliqué "qu'il y a très peu de femmes qui postulent et que les candidates auditionnées ne correspondaient pas aux critères et n'avaient pas les qualités requises". Pour le dernier poste en cause, la mairie a pourtant décalé le recrutement dans le temps, mais en vain.

L'opposition de gauche s'est engouffrée dans le débat au moment où les élus se penchaient sur le rapport annuel 2023 sur la situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Sophie Herrera Landa explique "regretter le fort déficit paritaire sur les postes de direction et de cabinet et la situation n'a pas évolué dans le sens d'un meilleur équilibre".