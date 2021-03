Pas de médecin donc pas de centre de vaccination : une double peine pour le maire de Veyrac en Haute-Vienne

Invité ce vendredi matin sur France bleu Limousin, le maire de Veyrac pousse un coup de gueule contre l'inaction de l'Etat face aux déserts médicaux. Sans médecin depuis plusieurs mois, la commune s'est vue refuser par la préfecture de Haute-Vienne la mise en place d'un centre de vaccination contre la Covid justement parce qu'il n'y a plus de généraliste. Pour le maire de Veyrac, Jean Yves Rigout c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. "C'est une double peine, nous avions proposé des salles qui sont inoccupées en raison de la pandémie....nous avons une population en partie âgée et on le vit comme une injustice" explique Jean Yves Rigout et le maire poursuit "Avec ce problème de vaccination on met le doit sur celui des déserts médicaux et notre commune en fait désormais partie"

Des projets gelés depuis plusieurs années

Pour Jean Yves Rigout le refus par la préfecture d'installer un centre de vaccination dans sa commune vient s'ajouter à une série de projets gelés depuis plusieurs années. "On a un dossier d'EHPAD qui était bien bouclé mais l'ARS nous a refusé cet EHPAD...or il manque 600 places aujourd'hui en Haute-Vienne" précise aussi Jean Yves Rigout. Autre projet gelé : la création d'une maison de santé. Le maire de Veyrac lance aujourd'hui un appel au secours pour trouver au plus vite un médecin "On veut que l'ARS qui pilote la politique de santé dans la région puisse nous aider à trouver ce médecin" conclut Jean Yves Rigout.