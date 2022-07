Pas de pass sanitaire pour la destination Corse

Il n’y aura donc pas de pass sanitaire exigé aux frontières, pas plus qu’il faudra montrer patte blanche pour venir en Corse.

L’Assemblée nationale a voté dans la nuit de mardi à mercredi, en première lecture, son projet de loi sanitaire avec collecte des données de santé, dépistage, vaccination, mais sans le principal article qui prévoyait la possibilité d'imposer, jusqu'en janvier, un pass aux frontières et pour les déplacements en Corse en en Outre-Mer. C'est-à-dire un test négatif ou un schéma vaccinal complet ou encore un certificat de rétablissement.

"L'effet protecteur de l'insularité ?"

Cette mesure aurait été inutile aujourd'hui mais pourrait revêtir un intérêt plus tard selon Jean Canarelli, président de l’Ordre des médecins de Corse du Sud : « sur cette vague, aujourd’hui, je pense que ce n’est pas vraiment possible en termes d’impact parce que l’on a un taux d’incidence qui est globalement similaire à tout le reste du pays. C’est assez équilibré. Cela tourne entre 1.300 et 1.400 selon les régions. Mais cela en aura peut-être un dans quelques semaines. Donc, le fait de pouvoir le faire n’est pas forcément un mal. Mais aujourd’hui ce n’est pas quelque chose qui semble apporter un intérêt particulier.

On peut imaginer que l’on se retrouve dans une situation que l’on a déjà connu avec des régions voisines de méditerranée avec un taux d’incidence de 1.500 / 2.000, et que l’on soit bien plus bas en Corse. Vous voyez bien la disparité. D’un côté c'’est contenu, de l’autre ça explose. Et à ce moment-là c’est intéressant de contrôler. _L’insularité a un effet protecteur si on arrive à contrôler les entrées_. Quand il y a une contamination qui peut arriver en masse c’est intéressant. Ce qui aujourd’hui n’est pas le cas. Mais pour l’avenir, pourquoi pas ? »

Le Sénat va maintenant se pencher sur le texte.

La Première ministre, Elisabeth Borne, écrit dans un tweet qu'elle se battra "pour que l''esprit de responsabilité l'emporte au sénat" car "l'heure est grave"

Le ministère de l'Education nationale prévoit, lui, un protocole sanitaire avec trois niveaux pour la rentrée. Vigilance modérée, puis renforcement des gestes barrières et enfin restrictions des activités d'EPS et cours en distanciel pour les lycéens

Le taux d'incidence dépasse désormais en Corse les 1 300 cas pour 100 000 habitants.