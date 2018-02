« Nous étions optimistes et confiants. » Le maire PC d’Echirolles Renzo Sulli attendait beaucoup du projet innovant de police de sécurité du quotidien. Il était l’invité de la matinale de France Bleu Isère ce vendredi.

Trente quartiers français profiteront de ce dispositif de renfort policier à partir de septembre prochain ou de janvier 2019 selon les cas. Mais aucun en Isère. Echirolles détient pourtant le statut de zone de sécurité prioritaire depuis 2012 et a besoin de nouvelles paires de bras.

« Je suis consterné par la décision du ministre et du gouvernement de ne pas retenir l’agglomération grenobloise » - Renzo Sulli, maire communiste d’Echirolles

Une candidature commune…

Dès la mise en place de cette promesse de campagne d’Emmanuel Macron, Renzo Sulli écrit au ministre de l’Intérieur afin de manifester son intérêt pour ce projet. Il ne le fait pas seul : Eric Piolle pour Grenoble, David Queiros pour Saint-Martin-d’Hères candidatent avec lui afin d’expérimenter la formule.

Sans succès.

« L’Etat abandonne l’agglomération grenobloise avec ses difficultés de trafic de drogue et d’insécurité. » - Renzo Sulli, maire communiste d’Echirolles

Malgré la création de 30 postes sous Bernard Cazeneuve, la police de l’agglomération grenobloise perd des policiers par dizaines depuis 2002. Pour le maire d’Echirolles, c’est « un mauvais signe envoyé aux populations qui sont confrontées à cette petite délinquance et à ces incivilités. » Sa commune est « au maximum des efforts (qu’elle) peut consentir. »

… qui a causé son échec ?

Renzo Sulli est il victime de la politique des écologistes à Grenoble ? plusieurs soutiens d'Emmanuel Macron en Isère évoquent l'absence de vidéosurveillance ou d'armement des policiers municipaux à Grenoble pour justifier l'absence de la métropole grenobloise dans la liste des quartiers retenus. "Il n'y avait pas de critères, il n'a jamais été question de critères et quand bien même il y en aurait (sous entendu -en coulisse- ) ou serait le problème pour Echirolles ? chez nous la vidéo c'est 24 heures sur 24, il y a des caméras partout, on a mis en place une brigade de nuit c'est un argument fallacieux et malhonnête" conclu le maire PC de la ville."

Renzo Sulli n'ose pas non plus imaginer qu'il paye les pots cassés des différents entre Gérard Colomb et Eric Piolle à propos de la politique des migrants. i« On ne peut pas punir une commune et ses habitants sous prétexte qu’on ne partage pas telle ou telle opinion avec son maire » martèle l’élu communiste. Allusion au déplacement d'Eric Piolle et à son coup de gueule concernant l’accueil des migrants, les pieds dans la neige de la frontière franco-italienne.

Renzo Sulli, invité de la matinale de France Bleu Isère - Vendredi 9 février 2017 Copier

Les trois élus isérois ne baissent pas les bras. Ils demandent une audience au ministre de l’Intérieur.