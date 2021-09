Pas de primaire LR pour la présidentielle : "Maintenant, il faut parler des idées" pour Christelle Morançais

Il n'y aura pas de primaire ouverte pour désigner le candidat de la droite à la prochaine élection présidentielle. Les adhérents des Républicains ont décidé qu'ils seraient les seuls à le désigner lors d'un congrès le 4 décembre prochain. Un choix qui satisfait Christelle Morançais, la présidente des Pays de la Loire et vice-présidente de LR. La priorité désormais pour elle, c'est que les candidats présentent leurs idées et leurs projets. Elle était l'invitée de France Bleu Loire Océan ce lundi matin.

On a beaucoup parlé de mécanique quand il aurait fallu parler de politique

"Il y a un vote qui a été fait, maintenant, on va pouvoir parler d'idées !", martèle Christelle Morançais. "On a beaucoup parlé de mécanique quand il aurait fallu parler de politique. Donc maintenant, on va pouvoir exprimer les idées. Chaque candidat va pouvoir donner son projet et on va pouvoir préparer l'alternance parce que je pense qu'on a passé beaucoup trop de temps sur cette organisation en interne".

Ne pas être dans la critique systématique

Est-ce que ce n'est pas un peu risqué de faire cette primaire entre vous, entre Républicains, sans l'ouvrir, notamment, aux centristes ? "Encore une fois, je pense que l'important, maintenant, c'est de s'intéresser aux idées. Et, au final, est-ce qu'il y aura un vote, plusieurs candidats ou est-ce qu'un candidat naturel se dégagera ? C'est ce que j'espère. Et pour ça, il faut d'abord faire passer des idées et ne pas être dans la critique systématique. La critique, ce n'est pas un projet d'alternance parce qu'on apporte que du négatif".

Il faut redonner le goût du travail et de l'effort

Christelle Morançais voudrait que les candidats parlent de la sécurité, de l'immigration, de la jeunesse, de la transition écologique et de l'emploi. "On le voit notamment dans notre région : les chefs d'entreprise ont un vrai soucis au niveau de l'emploi. Quelque soit le territoire, la taille de l'entreprise ou le secteur, les entreprises peinent à recruter. Aujourd'hui, la valeur travail est abîmée et ça, à droite, on doit l'entendre. Moi, je n'entends pas du tout les candidats parler de travail. Il faut redonner le goût du travail, de l'effort, du mérite qui sont des enjeux essentiels. On parle d'un RSA pour les jeunes, je n'en veux pas ! Je veux leur ouvrir le champ des possibles et l'ensemble des formations pour les diriger vers de l'emploi". Un message qu'elle assure porter auprès des candidats déclarer pour représenter la droite à la présidentielle.

Pour la présidente des Pays de la Loire, c'est avec des propositions qui parlent à l'ensemble des Français que la droite arrivera à rassembler derrière elle. "Et il faut une droite plus moderne aussi".

J'espère que, d'ici le congrès, on aura un candidat qui se détachera

Au-delà des propositions, il faut aussi une personnalité forte pour les incarner face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Anne Hidalgo notamment ? "Tout à fait. Mais je reste convaincue qu'au final, il faudra un seul candidat. Donc laissons le temps, dans les semaines à venir, à un candidat de se dégager. Est-ce qu'au moment du congrès, le 4 décembre, on aura encore plusieurs candidats. J'espère qu'on en aura plus qu'un seul qui se détachera du lot et qui fera l'unanimité."