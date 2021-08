Pas de primaire pour 2022, c'est ce qu'espère le chef des LR des Pyrénées-Atlantiques

Un premier candidat pour la primaire de la droite pour la présidentielle en campagne au Pays basque : le médecin Philippe Juvin et maire Les Républicains de la Garenne-Colombe a passé une journée à Biarritz et Bidart mercredi 18 août. Cette figure médiatique de la crise sanitaire a pour l'instant comme seule concurrente l'ex-LR Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez ne s'étant pas encore déclaré candidat et Xavier Bertrand ne voulant pas passer par la primaire.

Une primaire qu'espère éviter Claude Olive, maire d'Anglet et président de la fédération Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. "Je garde un très mauvais souvenir des dernières primaires où on finit par se battre entre nous. Et ce n'est pas ça la bonne solution. Aujourd'hui, il n'y a personne qui se détache naturellement du lot. Je fais confiance à Gérard Larcher (NDLR : président LR du Sénat), qui a mis en place avec Jean Leonetti de mettre tout le monde autour d'une table et de voir si on peut se parler.

Mais si on part déjà avec l'idée de dire "On fait des primaires" et puis derrière, on ne s'y soumettra pas, parce que c'est déjà ce qu'on entend, quel est l'intérêt de faire des primaires ? J'attends de voir. En tout cas, je ne me précipite pas dans les primaires."

Peut-être que la clé de la présidentielle n'est pas une primaire

Claude Olive se demande si un candidat naturel se détachera d'ici quelques semaines. "Je suis un gaulliste. Et de Gaulle ne faisait pas de primaire, c'était un homme détaché de tous et qui rassemblait tout le monde. C'est peut être ça qui nous manque, quelqu'un ou quelqu'une qui rassemble tout le monde. J'attends de voir."

Le chef des LR des Pyrénées-Atlantiques l'assure, "si on s'entête à faire une primaire, je l'organiserai. Mais, aujourd'hui, dans l'état d'esprit que je suis, je suis pour soutenir personne." Les modalités de la primaire ne sont pas encore totalement connues, elle pourrait avoir lieu au plus tard en novembre, si aucun candidat naturel ne se dégage.