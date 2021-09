Pas de primaire pour désigner le candidat LR pour 2022 : "C'est une victoire pour Xavier Bertrand"

Les militants Les Républicains ont tranché, ce samedi 25 septembre. Leur candidat à la présidentielle ne sera pas désigné par une primaire, mais par un congrès interne, ce qui veut dire que seuls les adhérents au parti pourront participer au vote. Cette option a été choisie par 58% des votants, a détaillé le président des Républicains Christian Jacob.

Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France, également candidat pour 2022, avait fait savoir de longue date qu'il refusait de participer à une primaire. Ce choix des militants va donc dans son sens, se félicite Pierre-Henri Dumont, député du Pas de Calais et porte-parole de campagne de Xavier Bertrand.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Les militants ont fait le choix de l'unité"

"En rejetant les primaires, les militants ont choisi le message politique porté par Xavier Bertrand, se réjouit le porte-parole. Les primaires sont une machine à diviser, les militants ont fait le choix de l'unité. C'est une victoire pour Xavier Bertrand." D'après Pierre-Henri Dumont, le président de la Région, qui n'est plus membre des Républicains depuis 2017, attend maintenant les détails de l'organisation de ce congrès pour faire savoir publiquement s'il y participera ou non. "Ce qui est clair pour nous, c'est que nous désirons qu'il n'y ait qu'un seul candidat de la droite, et on souhaite le faire avec le soutien de notre famille politique", conclut-il.