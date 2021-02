Pas de reconfinement : "Ça se tente" plaide le député LREM de Haute-Vienne Pierre Vanteau

Alors que les Français s'attendaient à l'annonce d'un reconfinement durant le week-end, le gouvernement a finalement pris tout le monde de cours en décidant dans un premier temps de renforcer les restrictions aux frontières et de fermer les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés. Le télétravail doit également être encore accentué. Une stratégie défendue par Pierre Vanteau, député LREM de Haute-Vienne, qui était l'invité de France Bleu Limousin ce lundi matin.

Pour Pierre Vanteau, il n'est d'ailleurs pas question de parler de bonne ou mauvaise stratégie de communication. Il souligne qu'il s'agit avant tout de gérer une crise sanitaire majeure. "_Le choix a été fait en toute conscience et en toute confiance"insiste le député en se basant sur les indicateurs qui ont guidé ces décisions vendredi soir. Selon lui, il montre qu'on peut "se donner encore une chance de passer sans un confinement plus dur. Ça se tente." _

Le confinement généralisé, instantané, c'était peut-être la solution de facilité

Sans surprise, le député La République en Marche est donc sur la même ligne que le Premier Ministre Jean Castex. Il demande qu'on se donne le temps de voir comment évolue la situation et laisse même entendre que ce choix est courageux car, selon lui, "le confinement généralisé, instantané, c'était peut-être la solution de facilité." Pierre Vanteau assure que les mesures en place sont globalement respectées et que "dans certains territoires, elles ont plutôt tendance à porter leurs fruits." Il reconnait toutefois qu'il reste une grosse inconnue, concernant la progression des variants du coronavirus.

La crainte de l'impact économique

Le député de la Haute-Vienne se dit particulièrement attentif aux craintes exprimées dans le monde du travail et le monde économique, face à un éventuel reconfinement. Il assure s'être beaucoup engagé pour permettre la réouverture de certains restaurants pour les salariés du BTP. Il a aussi constaté que les petits commerces ont beaucoup souffert lors du confinement de novembre. Côté industrie en revanche, il estime que les effets sont plus mesurés, "à part durant les quinze premiers jours du premier confinement (...) l'activité ne s'est pas vraiment arrêtée."

Pour les restaurateurs, la situation est plus compliquée. Certains appellent d'ailleurs à la "désobéissance civile" ce lundi, en rouvrant pour montrer qu'ils ne tiennent plus. Pierre Vanteau estime toutefois qu'ils sont suffisamment soutenus. "Sur la question économique tout est fait aujourd'hui et encore plus depuis le mois de décembre." Mais est-ce que ça suffit, face à leur détresse qui est aussi psychologique ? "Non" reconnait le député LREM de Haute-Vienne. Il dit comprendre leur manque de visibilité mais renvoie aux réseaux consulaires et aux organisations professionnelles pour l'accompagnement psychologique.