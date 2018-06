Pensions de réversion : le gouvernement veut une remise à plat du système mais dément leur suppression

Par Pierre Emparan, France Bleu

Les règles de calcul des pensions de réversion créent des "injustices" et doivent être "remises à plat" et "harmonisées", a estimé jeudi la ministre de la Santé Agnès Buzyn au Sénat alors que des politiques et organisations syndicales s's'inquiètent d'une possible remise en cause des ces pensions.