Pas de surprise, Charles Ange Ginésy réélu président du conseil départemental des Alpes-Maritimes

Il n'y avait aucun suspens. Le sortant Charles Anges Ginésy a été réélu ce jeudi matin lors de l'assemblée plénière, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Le Niçois s'appuie sur une très forte majorité puisque la droite occupe 52 des 54 sièges que compte le conseil, grâce au raz-de-marée de dimanche dernier lors des élections départementales.

Le cap pour le prochain mandat dévoilé

Réélu à son poste pour les six prochaines année, Charles Ange Ginésy a dévoilé son cap pour son futur mandat. "D'ici 2050, nous avons la volonté de faire du Département des Alpes-Maritimes, un Think Tank innovant et tourné vers la réflexion collective. Un laboratoire d'idées pour apporter aux Maralpins des réponses dans les domaines qui vous concernent !" L'ancien député et maire de Péone annonce que 380 millions d'euros de travaux sont prévus, dont 100 millions déjà engagés, pour reconstruire les vallées sinistrées par la tempête Alex.

Concernant la fibre optique, le président annonce son objectif : 75 000 prises livrées d'ici 2024 et au sujet de l'intelligence artificielle, "nous devons l'utiliser, comme le numérique, dans nos domaines de compétence : pour l'insertion, pour notre économie, pour la prévention des risques naturels et la sécurité de nos routes départementales."