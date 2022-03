VIDÉO - "Pas un mot pour les Ukrainiens" : la mairie de Toulouse tacle l'ex-chef d'orchestre russe du Capitole

Après la démission du directeur de l'orchestre national de Toulouse, Tugan Sokhiev, l'adjoint au maire LR de Toulouse, Sacha Briand "regrette" qu'il n'ait pas pris position plus fortement contre la Russie et qu'il "n'ait pas prononcé un mot pour les Ukrainiens".

Au 12e jour de l'invasion russe en Ukraine, Moscou annonce l'instauration de cessez-le-feu locaux et l'ouverture de couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation de civils de plusieurs villes d'Ukraine dont la capitale Kiev, où les sirènes d'alerte retentissent régulièrement. Ce dimanche à Toulouse, 2000 personnes ont manifesté leur désapprobation face à la guerre en Ukraine. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc a participé au cortège. Le directeur de l'Orchestre National de Toulouse, Tugan Sokhiev, d'origine russe, a annoncé sa démission dans une longue lettre publiée sur Facebook ce dimanche. Ce lundi matin, l'adjoint au maire de Toulouse Sacha Briand était l'invité de France Bleu Occitanie.

Le chef russe de l'Orchestre national du Capitole et du Théâtre Bolchoï à Toulouse démissionne et dit avoir reçu des pressions politiques, que répondez-vous ?

Je rappelle d'abord que son contrat se terminait dans trois mois. C'est donc une démission qui ne lui coûte pas cher. Et je regrette la position qu'il a prise. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons éviter la guerre directe avec la Russie, il est important que chacun sur ce dossier prenne position. Et c'est difficile pour quelqu'un comme Tugan Sokhiev qui est russe et travaille en Russie. On ne lui a jamais demandé de prendre position contre son pays, mais, comme l'ont fait de nombreux Russes, de prendre ses distances avec le pouvoir pour créer la pression nécessaire pour que cette guerre s'arrête. Ce dont il est question, c'est d'une guerre. Il y a des gens qui meurent et on ne peut pas limiter sa réflexion simplement à une réflexion sur la diffusion de la musique.

Au seul prétexte qu'il est russe, il doit prendre la parole sur le sujet. C'est quand même complexe ce que vous demandez au chef d'orchestre ?

Nous avons le risque aujourd'hui d'une guerre directe avec la Russie. Tous les habitants du continent sont concernés. Tous et j'observe que les danseurs étoiles du Ballet national de Kiev sont au front pour défendre leur pays. Personne ne peut s'exonérer de sa responsabilité individuelle. Mais encore une fois, il s'agit d'une situation difficile pour lui et nous le savons. Il n'y a eu aucune pression à son égard, on ne lui a pas demandé très clairement de quitter son poste. Absolument pas. Il devait venir diriger des concerts à Toulouse et de fait, il n'a pas eu un mot, pas un terme sur le conflit ukrainien. Pas un mot pour les Ukrainiens. C'est dommage, je le regrette.

Il dit qu'il défend la paix et qu'il la défendra toujours.

Oui, mais aujourd'hui, il s'agit d'empêcher la contagion de la guerre.

Dimanche, 2.000 personnes se sont rassemblées à Toulouse place du Capitole, 500 de plus que la semaine dernière. Est-ce que vous savez combien d'Ukrainiens sont déjà arrivés à Toulouse ?

La semaine dernière, il y a quelques familles qui sont arrivées sur Toulouse. Aujourd'hui, on le voit bien, les Ukrainiens qui ont de la famille en Pologne, en Allemagne, se dirigent principalement vers les connaissances qu'ils peuvent avoir. L'afflux qu'il y a aujourd'hui à la frontière polonaise laisse supposer que dans les tous prochains jours ou les toutes prochaines semaines, il y aura probablement des niveaux beaucoup plus importants de réfugiés en France. Le ministre en a indiqué 2.500, je crois. À ce jour, il est probable que dans les prochains jours, le phénomène s'accélère.

Vous avez commencé à l'échelle de la métropole à recenser les familles d'accueil volontaires. Combien de familles actuellement sont volontaires pour accueillir des réfugiés?

Il faut remercier tous les Toulousains. Nous avons aujourd'hui plus de mille propositions pour de l'hébergement temporaire, transitoire ou définitif. Nous recensons avec les bailleurs sociaux, les logements vacants et nous allons mettre en place un dispositif qui permettra d'accueillir en urgence, dans du logement transitoire, de l'hébergement d'urgence les personnes. Notre objectif est d'éviter de devoir les installer dans des gymnases et de nombreux Toulousains ont proposé pour quelques jours, quelques semaines d'accueillir, le temps que les Ukrainiens obtiennent le statut de réfugié, pour être installés dans des logements plus stables et définitifs.

Combien de places d'hébergement d'urgence sont d'ores et déjà disponibles à Toulouse ?

Aujourd'hui, nous avons un millier de propositions, au-delà des particuliers, nous sommes en train de recenser avec les bailleurs sociaux la capacité de l'ensemble des logements. Nous mobiliseront tout le parc public et le parc privé pour pouvoir accueillir tous ceux qui viendront.

Rappelons que Toulouse est jumelée avec Kiev, la capitale ukrainienne. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'initiative de grande ampleur ?

Jean-Luc Moudenc a immédiatement pris contact avec le maire de Kiev pour savoir quels étaient les besoins nécessaires. Nous sommes dans une phase de conflit. C'est très compliqué de pouvoir acheminer quoi que ce soit sur place. Le jumelage était essentiellement un jumelage d'ordre culturel. Nous avons essayé de prendre des initiatives dans le domaine économique et je pense qu'une fois cette situation réglée, je l'espère pour la souveraineté de l'Ukraine, nous pourrons développer des axes, notamment sur le terrain économique. L'Ukraine est un grand pays, une grande nation. Elle le démontre aujourd'hui et nous devons renforcer nos liens.

Vous êtes adjoint aux finances, est-ce que vous avez débloqué un budget d'urgence pour aider les Ukrainiens ?

Nous allons naturellement débloquer des moyens financiers. Et le prochain conseil métropolitain, certainement, sera saisi de cette question. Nous sommes actuellement en train d'essayer de recenser de façon la plus fiable possible les besoins. Il semble qu'aujourd'hui, c'est notamment dans le domaine de la médecine de guerre que les besoins sont les plus criants. Beaucoup d'initiatives existent.

Quel montant vous pensez débloquer ?

Ça n'est pas encore décidé parce que nous essayons de voir à quoi cela peut servir concrètement, rapidement, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. Donc, récupérer des denrées alimentaires si nous ne sommes pas capables de les acheminer, c'est une difficulté. D'ailleurs, je salue l'initiative du MIN de Toulouse pour proposer sa chaîne logistique. Il y a des pays importants comme la Pologne, à proximité, qui disposent de ressources nécessaires. Donc, c'est probablement d'abord des moyens financiers qu'il faut débloquer.