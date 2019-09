Pascal Blanc : "Je ne cherche pas d'investiture"

Bourges, Cher, Centre-Val de Loire, France

Pascal Blanc ne se fait pas de bile ! Le maire de Bourges, invité ce mardi à 7h45 de France Bleu Berry, n'est pas - encore - candidat déclaré à sa propre succession. Mais dans son entourage on ne cache pas que l'entrée en campagne pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains se prépare avec une éventuelle investiture de La République en Marche.

Problème : le député LREM du Cher, François Cormier-Bouligeon, qui est lui candidat déclaré à la mairie de Bourges, attaque violemment le bilan de l'actuel maire et conteste sa légitimité à représenter le parti présidentiel. Mais si le parlementaire multiplie les assauts dans la presse et sur les réseaux sociaux à l'encontre du bilan, mauvais selon lui, du maire de Bourges, ce dernier affirme rester "serein". "Je ne cherche pas d'investiture, affirme Pascal Blanc, ce qui me consomme de l'énergie c'est terminer ce mandat. On reproche trop souvent aux hommes politiques, à juste titre d'ailleurs, d'être en permanence en campagne donc ce n'est pas le sujet, le sujet c'est terminer [le mandat]".

Sur le fond il affirme que sa méthode, avec ou sans investiture, consisterait de toute façon à aller chercher des hommes et des femmes "qui veulent servir leur ville et non pas s'en servir quel que soit leur appartenance politique" et à bâtir "un projet" dans la continuité de son action.

Défense du bilan

Mais cette action est contestée au sein même de la majorité par l'ancien adjoint et directeur de campagne de Pascal Blanc, Philippe Mousny qui se présentera lui aussi et a obtenu l'investiture du parti Les Républicains, ainsi que par François Cormier-Bouligeon. Face au premier Pascal Blanc note "qu'il [lui] aura fallu 5 ans et demi pour comprendre qu'il n'était plus en phase avec le projet ce qui est tout de même curieux". Face au second qui reproche un manque d'ambition, Pascal Blanc "ne répond rien [...] la critique est toujours facile notamment quand on jamais été aux affaires [...] ça me fait sourire. Je mets ça sur le compte de la jeunesse et de l'inexpérience [...] mais je ne vais pas dépenser de l'énergie à des polémiques complètement stériles". Sur le fond Pascal Blanc défend au contraire un bilan concret avec de nombreuses actions menées dans le Coeur de Ville mais aussi sur l'industrie. Pascal Blanc se dit "fier" de son action et invite les berruyers eux-même à "reprendre les engagements de campagne et voir ce qui a été réalisé".