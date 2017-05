Pascal Denolly, président de la FDSEA en Isère : "il faut simplifier la vie des agriculteurs"

Pascal Denolly, président de la fédération iséroiose des syndicats d'exploitants agricoles, était l'invité de France Bleu Isère ce mercredi matin. Il interpelle les candidats aux législatives sur les questions agricoles, trop rarement au cœur des débats politiques, à dix jours du scrutin.

"Le message c'est de porter à connaissance des candidats aux élections législatives les lignes de force d'une politique agricole dynamique, qui soutiennne les efforts des producteurs en matière de modernité.", résume Pascal Denolly. Le président de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles en Isère se réjouit toutefois de trouver une oreille attentive du côté des candidats : "Nous avons tenu trois réunions et à chaque fois nous avions cinq candidats. [...] Les candidats sont intéressés, ils ont besoin de ce temps d'information et d'échange."

Pascal Denolly, président de la @FDSEA38 : "Nous voulons expliquer aux candidats les lignes de force d'une #politique agricole #dynamique" — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 31, 2017

"Aller plus loin"

Plusieurs propositions ont été faites par le nouveau président de la République en ce qui concerne la politique agricole. Emmanuel Macron a notamment annoncé sa volonté d'organiser des "États généraux de l'alimentation", afin d'échanger entre autres avec les exploitants et les producteurs. Une proposition que Pascal Denolly juge "excellente", car elle pourrait permettre aux agriculteurs de peser un peu plus dans le rapport de force qu'ils entretiennent avec les distributeurs, souvent en faveur de ces derniers : "L'agriculture est une industrie florissante, mais le problème c'est que les producteurs qui en sont à la base ne sont pas rémunérés"."L'important c'est d'aller plus loin dans ce qui a été fait", explique-t-il, se félicitant d'avoir déjà "bataillé avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs pour faire aboutir la loi Sapin 2".

L'agriculture est une industrie florissante, mais le problème c'est que les producteurs qui en sont à la base ne sont pas rémunérés

Moderniser l'agriculture française

Autre proposition faite par le locataire de l'Élysée : investir cinq milliards d'euros dans un plan de modernisation de l'agriculture française. "Ces cinq milliards, c'est 10% du plan de 50 milliards de modernisation de l'industrie", rappelle le président de la FDSEA iséroise, selon lequel "l'agriculture représente 13% de l'industrie en France, ce qui est donc cohérent". Il souhaite toutefois que cette somme soit investie de façon sensée, en tournant les yeux vers le voisin allemand, qui a installé des bioréacteurs pour extraire le méthane de son fumier. "L'Allemagne a beaucoup de méthaniseurs dans son paysage, pourquoi ne le fait-on pas en France ?", s'interroge Pascal Denolly, qui ajoute qu'en Isère "il y a 1000 éleveurs entre le lait et la viande et pas un seul mérthaniseur". Une volonté que la FDSEA pourra porter lors de l'une des quatre prochaines réunions avec les candidats aux élections législatives, organisées à Goncelin ce 31 mai, à Estrablin et Vinay le 1er juin et à La Tour du Pin le 2 juin.