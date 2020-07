Pascal Lelarge nommé préfet de la Corse

La Corse a un nouveau préfet, Pascal Lelarge. Sa nomination a été officialisée à l'issue du conseil des ministres ce mercredi 29 juillet. Il remplace Franck Robine qui a rejoint le cabinet du premier ministre.

Ce Breton d'origine aura passé 4 ans à Quimper et on peut dire qu'il est plutôt en fin de carrière. Il a déjà passé deux ans dans l'Yonne, quatre ans dans la Sarthe, deux ans dans le Haut-Rhin avant d'arriver en Bretagne et désormais en Corse. Pascal Lelarge a commencé sa carrière au sein de la Marine nationale en 1981 avant de rejoindre la préfectorale en 2009. C'est un polytechnicien, proche de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale et il a la réputation d'être un préfet plutôt rigide.

Pascal Lelarge s'est surtout démarqué ces dernières années par une croisade contre la consommation d'alcool dans le Finistère. Il a réduit les heures d'ouverture de bars de nuit, multiplié les contrôles sur la vente d'alcool aux mineurs et, mesure controversée, il a interdit la consommation d'alcool sur la voie publique dans une fête populaire.

Mais son passage en Bretagne a été apprécié de certains élus locaux pour leur avoir délégué certaines responsabilités, notamment lors de la crise du Covid-19. Il a par exemple laissé les maires décider de l'ouverture des plages au moment du déconfinement.

Son prédécesseur avait apaisé les relations entre Paris et la Corse. La question est maintenant de savoir si Pascal Lelarge va poursuivre dans ce sens.