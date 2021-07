Pascal Tebibel en pôle-position dans le Loiret pour soutenir Xavier Bertrand à la présidentielle 2022

Pascal Tebibel a décidé de soutenir la candidature de Xavier Bertrand à l'élection présidentielle de 2022. Directeur de la prospective et des relations institutionnelles au sein du groupe de BTP Colas, Pascal Tebibel n'est élu que depuis juin 2020 : il est devenu conseiller municipal délégué à Orléans (en charge de l'attractivité et des relations internationales) et vice-président d'Orléans métropole (en charge notamment des grands projets économiques).

Il avait été candidat aux élections législatives dans le Loiret en 2017, sous la bannière de la plateforme "577.fr" lancée par Jean-Christophe Fromantin (le maire de Neuilly), recueillant 0,4% des voix. Non-encarté, âgé de 53 ans, Pascal Tebibel vient de créer une antenne dans le Loiret de "La Manufacture", le club de réflexion de Xavier Bertrand, avec l'objectif de soutenir le président de la Région Hauts-de-France à la prochaine élection présidentielle. Entretien avec Pascal Tebibel.

Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous engager auprès de Xavier Bertrand ?

Je souhaite tout faire pour éviter un duel mortifère entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2022, et je considère que c'est Xavier Bertrand qui incarne le mieux la droite aujourd'hui et qu'il est le mieux placé pour gagner. Je suis convaincu qu'il n'y aura qu'un seul candidat de la droite républicaine et que ce sera lui : il a annoncé sa candidature, il a été très clair là-dessus. Il se trouve qu'il n'y avait pas jusqu'ici d'antenne, dans le Loiret, de son club de réflexion "La Manufacture" : j'en ai pris l'initiative, on est un petit noyau de quelques dizaines de personnes, dont Hamid Khoutoul (adjoint à Orléans, en charge du suivi de la politique de la ville) et Cassandre Meunier (adjointe à l'enfance à Beaugency), on a vocation à s'agrandir !

Qu'est-ce qui vous séduit chez Xavier Bertrand ?

D'abord, je l'ai croisé à plusieurs reprises, de par mes activités économiques ; j'ai aussi beaucoup d'amis dans son premier cercle, bref, je me sens en confiance, et moi je m'engage quand je suis en confiance ! Et puis surtout je suis en phase avec le programme qu'il a annoncé autour de 3 thèmes : restaurer la valeur travail, restaurer l'autorité de l'Etat, instaurer la République des territoires - ce dernier sujet m'est cher depuis de nombreuses années, c'est déjà là-dessus que je m'étais engagé en 2017 lors des élections législatives.

"La République des territoires", ça veut dire quoi ?

Ça ne veut pas dire moins d'Etat mais mieux d'Etat : il faut une meilleure coopération entre l'Etat et les collectivités, il faut territorialiser les politiques publiques pour être au plus près des réalités des terrains. C'est un vrai sujet qui me motive, en parfaite cohérence avec mon parcours politique, qui est certes très court jusqu'à présent. Au fond, l'Etat et les collectivités ont la République en partage, cela nécessite que leurs relations soient vraiment fondées sur la confiance et la complémentarité des compétences - on l'a bien vu lors des élections départementales et régionales, on est très loin de la clarté des compétences, et cela a participé à la forte abstention.

Est-ce que c'est le bon timing pour afficher ce soutien, alors que la droite est en pleine réflexion sur l'opportunité d'organiser ou non une primaire ?

Moi, je ne suis pas encarté chez Les Républicains, la primaire n'est pas mon sujet. Xavier Bertrand est candidat à la présidentielle et non pas à la primaire ! Donc nous, on avance, l'idée est de mobiliser dès à présent en faveur de Xavier Bertrand. Il va bientôt aller à la rencontre des Français, et ce tour de France passera nécessairement par Orléans. J'ai participé récemment à une réunion avec lui en visio-conférence : je l'ai senti serein, très déterminé, et très organisé.