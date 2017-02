Pascal Terrasse, député le plus influent de Drôme et d'Ardèche

Le député socialiste de Privas arrive en 26ème position du classement "les députés les plus influents" dans une étude sortie par l'agence de communication politique "Rumeur Publique".

Les critères

Les auteurs de l'étude ont classé les députés selon leur nombre de rapports parlementaires et d'amendements adoptés. Ils ont pris en compte leur mention dans la presse. Et puis le nombre de followers sur Twitter ou encore le nombre de like sur Facebook. Ca donne donc un classement général et des classements particuliers: influence à l'Assemblée Nationale, influence dans la presse et influence sur les réseaux sociaux.

Et le gagnant est....

Le député socialiste de Privas Pascal Terrasse arrive donc à la 26ème place toutes catégories confondues et occupe la première place en Drôme et en Ardèche. Le député socialiste d'Annonay Olivier Dussopt est à la neuvième place de la catégorie "influence à l'Assemblée Nationale". Au classement général, Hervé Mariton, le député maire LR de Crest est 39ème, Olivier Dussopt 40ème. Les autres députés de Drôme et d'Ardèche sont beaucoup plus loin dans le classement. Franck Reynier, le député-maire UDI de Montélimar est 183ème, la députée socialiste d'Aubenas Sabine Buis, 197ème, le député LR et président du conseil départemental de la Drôme Patrick Labaume 360ème et Nathalie Niéson, députée socialiste de la circonscription du Nord Drôme est 415ème.

Un classement à prendre avec des pincettes

Les critères sont insuffisants pour que ce classement ait vraiment un sens. Il n'est nulle part question et comment le vérifier des députés "visiteurs du soir"; ceux sur qui s'appuient le président de la République, le premier ministre ou tel ou tel ministre pour se faire une opinion des grands sujets de société. Enfin prenons l'exemple de la 104ème place de François Fillon: il est premier dans la catégorie "presse", 3ème dans la catégorie "réseaux sociaux". Est-ce pour des raisons d'influence? Il est en revanche 548ème sur 572 pour le travail à l'Assemblée Nationale.