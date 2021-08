Pass sanitaire : à La Rochelle, une manif "la liberté, nos droits, et pour nos enfants"

D'Angoulême à La Rochelle, le septième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire a semblé marquer le pas. Environ 500 manifestants recensés à Angoulême (contre 900 le samedi précédent), 340 à Saintes (chiffre stable), 90 du côté du Château-d'Oléron. A La Rochelle, la police comptait 1.700 personnes, chiffre à l'évidence sous-estimé. Dans le cortège qui s'est étiré sur tout le vieux port, les organisateurs comptaient plus de 3.000 personnes (contre près de 5.000 le weekend précédent).

Dans le cortège, beaucoup de slogans tournés vers la rentrée scolaire. "On ne touche pas aux enfants" prévient Jessica, maman rochelaise déterminée à se rendre le 2 septembre à Poitiers pour une manifestation devant le Rectorat. Comme d'autres parents présentes dans le cortège, elle est hostile au vaccin ("expérimentation dangereuse" selon elle), et dénonce une vaccination organisée dans les établissements scolaires. "Si elle devient obligatoire, je retire mes enfants" prévient pour sa part Magali, venue du pays royannais avec ses six enfants, et elle aussi hostile à l'ARN messager.

Le variant delta semble pourtant plus virulent, et plus dangereux, pour les plus jeunes. "Mensonge, propagande de la peur" répondent les manifestants, qui ne veulent pas entendre parler de risques pour leurs plus jeunes. "Ma fille a eu le covid cet hiver, ça a duré deux jours, une mini-fièvre et terminé !" Jessica qui craint une "guerre des cours d'école, entre enfants vaccinés et non-vaccinés".