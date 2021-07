L'Assemblée nationale a adopté en première lecture ce 23 juillet au petit matin le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants.

Pass sanitaire : comment ont voté les députés en Drôme et en Ardèche ?

Les députés ont adopté en première lecture l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants.

C'est au petit matin, vers 6h, que les députés ont voté l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Le texte controversé a été adopté par 117 voix pour (86 contre). Le projet de loi doit désormais être examiné par le Sénat. Les débats ont été tendus et le texte divise les parlementaires en Drôme et en Ardèche.

Deux députées ont voté pour

Les deux députées LREM de la Drôme, Mireille Clapot et Célia de Lavergne ont voté pour ce projet de loi. "Cela n'est jamais agréable de restreindre les libertés des personnes mais puisqu'on a un vaccin, il faut qu'un maximum de personnes aillent se faire vacciner. Et comme il y a des réticences, y compris au sein des personnels soignants, il faut être un peu plus coercitif", a expliqué Mireille Clapot à France Bleu Drôme-Ardèche.

Célia de Lavergne, qui avait organisé il y a quelques jours, un débat sur sa page Facebook, estime les mesures "proportionnées, encadrées et temporaires face à la situation sanitaire". La France vit en ce moment une 4ème vague épidémique avec près de 22.000 cas enregistrés en 24h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Trois députés ont voté contre

Les deux députés Les Républicains de Drôme et d'Ardèche, Emmanuelle Anthoine et Fabrice Brun, ont voté contre le projet de loi controversé. Le député PS de l'Ardèche, Hervé Saulignac, également.

Fabrice Brun s'était réjoui sur Twitter que la mesure imposant le pass sanitaire pour rendre visite à un proche à l'hôpital et en Ehpad ait été annulée. Finalement coup de théâtre dans la nuit : un nouvel amendement présenté par le gouvernement a remis cette mesure dans le texte adopté hier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le socialiste, Hervé Saulignac, explique dans un communiqué les raisons de son vote. Il explique notamment que "prévoir dans le projet de loi des mesures de licenciement pour celles et ceux qui ne présenteraient pas de passe sanitaire dans les délais prévus, confine à une brutalité d’Etat inédite. Si je regrette la trop faible adhésion au vaccin, je demeure convaincu que priver une femme ou un homme de son emploi, peut conduire aux pires violences. De ce point de vue, cette disposition est irresponsable et témoigne que l’exécutif ne mesure pas l’ampleur des fractures du pays".

Deux députés n'ont pas participé au vote

La socialiste Michèle Victory, députée de l'Ardèche et la députée LREM de la Drôme, Alice Thourot, n'ont pas participé au vote. En tout, 231 députés ont voté ce vendredi 23 juillet sur 577 députés au total.