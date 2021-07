Pass sanitaire : contrôles renforcés au péage de Biriatou

Emmanuel Macron l'avait annoncé lors de son allocution le 12 juillet : face au variant delta, dont la multiplication frappe de nombreux pays, y compris l'Espagne, les contrôles sont renforcés pour les voyageurs venant de l'étranger. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt a appelé les douaniers à « la plus grande rigueur » dans les vérifications sanitaires des voyageurs. Il était en visite ce jeudi au péage de Biriatou, pour assister aux opérations de contrôle.

"Nous sommes sur une frontière importante, avec une brigade et une direction régionale qui mènent un travail de lutte phénoménale contre les trafics de drogue et de tabac. Je tenais vraiment à saluer le travail des douaniers qui mènent les contrôles sanitaires, en plus du travail qu'ils font habituellement."

Test négatif ou vaccination complète obligatoire

Les voyageurs arrivant d'un pays étranger doivent, à leur arrivée en France, être muni d'un passeport sanitaire : soit un test négatif de moins de 24 heures, soit un document attestant d'une vaccination complète (depuis 7 jours pour les vaccins Astrazeneca, Pfizer ou Moderna). "C'est une contrainte importante. Mais c'est la seule que nous connaissons qui permette d'empêcher et de ralentir la circulation du virus", affirme Olivier Dussopt.

En cas d'absence de document valable, les voyageurs s'exposent à une placement à l'isolement ou à un renvoi, rappelle Patrice François, directeur régional des douanes : "On informe le parquet de Bayonne, et en fonction de la nationalité des personnes, si elles sont françaises ou étrangères, on les "trace" pour vérifier qu'elles respectent bien l'isolement si jamais elle ne devait pas respecter les règles. Les Français sont suivis par les préfectures du lieu d'habitation. Les non-résidents, eux, sont refoulés."

Des dérogations pour les habitants proches de la frontière

Le ministre a confirmé qu'une tolérance est toujours accordée aux habitants résidant dans une zone de 30 kilomètres autour de la frontière. Olivier Dussopt s'est ensuite rendu à Bidart à la technopole Izarbel, pour visiter l'entreprise Aguila Technologies, qui a entamé des travaux soutenus par le plan France Relance, avant de participer, dans l'après-midi, à une table ronde avec les acteurs économiques du département, puis de visiter la maison France Services à Espelette.