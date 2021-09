Pass sanitaire dans les stations de ski : nécessaire "pour sécuriser la saison" estime la députée Cendra Motin

Le pass et les restrictions sanitaires vont-ils être adaptés aux contextes régionaux ? Le gouvernement se réunit ce mercredi 22 septembre en conseil de défense sanitaire pour évoquer la question. "Si nous voulons être sûrs d'avoir une saison quasi-normale dans les stations de ski, je crois qu'il faut laisser la possibilité de maintenir le pass sanitaire", estime sur France Bleu Isère Cendra Motin, députée LREM de la 6e circonscription de l'Isère. Elle était l'invitée de France Bleu Isère ce matin.

France Bleu Isère : l'entourage du Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'un projet de loi pour proroger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre était "en cours d'élaboration". Est ce qu'il faut, selon vous, le prolonger et dans quelles conditions ?

Cendra Motin : Ce qu'il faut prolonger, c'est la possibilité d'instaurer le pass sanitaire jusqu'à la fin de l'année. L'objectif n'est pas de laisser et de dire au gouvernement "Allons y, laissons le pass sanitaire ad vitam eternam". Par contre, il faut se laisser la possibilité de le faire, au cas où une nouvelle vague ou un nouveau variant arriverait. On sait que les coronavirus aiment le froid, qui aiment l'hiver et qui aiment que les gens se retrouvent dans des endroits fermés. Donc, je crois que cette année, si nous voulons être sûrs d'avoir une saison quasi-normale dans les stations de ski, je crois qu'il faut laisser la possibilité d'instaurer le pass sanitaire si besoin.

Dans les mêmes conditions ou bien est-ce qu'il faut l'alléger ?

On voit que les contaminations diminuent partout, notamment en Isère... Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'avait indiqué lors de nos débats au mois de juillet : dès que nous pourrons lever le pass sanitaire, nous le ferons. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que ce matin, en conseil de défense, le gouvernement prenne des décisions dans le sens d'un allègement. Tout comme on l'a fait, par exemple, dans les centres commerciaux dès que cela a été possible, quand on est passé en dessous d'un taux d'incidence de 200 cas pour cent mille habitants.

Et aujourd'hui, on est à 58 cas pour 100.000 habitants en Isère. Cela permettrait de se passer du pass sanitaire ?

On n'en est pas loin du seuil d'alerte de 50 pour 100.000 habitants, qui est très important, c'est une boussole. Mais ce n'est pas la seule. Il faut aussi regarder la pression hospitalière et on voit qu'elle descend très doucement. On est sur une sorte de palier en ce moment, notamment en réanimation, on a encore plus de 1.700 personnes en France qui sont en réanimation. Il ne faut pas oublier que le vaccin, il protège de formes graves du virus. Donc, l'important est de continuer la vaccination. En Isère, on n'a que 70% de gens qui sont primo-vaccinés.

Comment convaincre encore les réticents ?

On continue à dire que le vaccin nous protège, les protège, ça protège leur famille, leurs amis, la communauté en général. On leur dit cela depuis plusieurs mois. C'est vrai. Je sais qu'ils ont très peur, mais ils ont de plus en plus de gens autour d'eux qui sont vaccinés et qui n'ont pas eu d'effets secondaires graves, qui se portent bien aujourd'hui et qui, finalement, ont repris une vie quasi normale. Donc, je crois que c'est la force du collectif, de tous ceux qui sont vaccinés qui démontre à ceux qui ont encore des interrogations qu'on peut y aller.

Prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre, cela veut dire aussi pendant la période des sports d'hiver, pour les stations iséroises. Est ce qu'il faudra demander le pass sanitaire en station ? Est ce que vous y êtes favorable ?

Si le taux d'incidence, d'ici-là, a remonté, oui bien sûr, j'y suis très favorable. Et puis, il faut aussi penser qu'on va accueillir des touristes étrangers. La SNCF a mis en place des trains pour acheminer depuis d'autres pays, notamment depuis l'Angleterre, des touristes afin qu'ils puissent venir dans nos stations de ski. Je crois qu'il va être important qu'on se protège parce qu'il va y avoir beaucoup de brassages.

En tout cas, on espère que les touristes vont revenir en masse, notamment les étrangers. Donc s'il faut, pour sécuriser la saison et la garantir, demander l'application du pacte sanitaire, bien sûr j'y suis favorable. Ce que je souhaite, c'est que les stations puissent retrouver leur activité et ne pas rester fermées comme l'année dernière, qui était vraiment dramatique.