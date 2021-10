Le préfet de l'Ardèche interdit les rassemblements sur les ronds-points d'Aubenas ce samedi 16 octobre

Chaque samedi, depuis le 17 juillet, les opposants au pass sanitaire défilent dans Aubenas, "sans faire l'objet d'une déclaration préalable" souligne le préfet dans un communiqué diffusé ce vendredi matin. Depuis fin septembre, il y a aussi des rassemblements sur les ronds-points et un nouvel appel à occuper les ronds-points a été lancé sur les réseaux sociaux par les gilets jaunes. C'est cette occupation qui dérange Thierry Devimeux. "Les précédents rassemblements ont généré une occupation illégale du domaine public routier, impactant la circulation sur le rond-point Terres de Millet et provoquant une gêne des automobilistes qui a nécessité l’intervention des forces de sécurité intérieure." Ce type de rassemblement est appelé à se reproduire le samedi 16 octobre 2021. Cette mobilisation est susceptible de donner lieu à des débordements et de générer des troubles à l’ordre public notamment en termes de circulation routière et de sécurité des piétons."

Le préfet de l'Ardèche a donc pris un arrêté interdisant les rassemblements sur les ronds-points ce samedi 16 octobre sur les communes d'Aubenas et de Saint-Didier-sous-Aubenas entre 8h et 21h dans les secteurs :

Rond-point Terres de Millet, jonction de la RD 104 et de la RN 102

Ronds-points de Ponson-Moulon, jonction de la RN 102 et de la route de Montélimar