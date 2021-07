Pass sanitaire obligatoire : en Mayenne, une gérante de cinéma dépitée

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 12 juillet l'extension du pass sanitaire. À partir du 21 juillet, il sera obligatoire pour aller dans les lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Un nouveau coup dur pour Joëlle Hanot, gérante du cinéma Le Palace à Château-Gontier.

Le président de la République l'a annoncé ce lundi 12 juillet : le pass sanitaire sera obligatoire dès le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture recevant un public de 50 personnes ou plus. Il faudra donc présenter soit la preuve d'une vaccination complète, soit un test négatif ou encore attester que l'on a contracté le virus dans les six derniers mois, tout ça pour aller au musée, au théâtre ou au cinéma, par exemple.

Une baisse de la fréquentation

Joëlle Hanot s'attendait à une annonce de ce genre de la part du chef de l'Etat. "On savait qu'on allait devoir aller vers la vaccination", dit-elle. Alors, elle sait déjà à quoi va ressembler l'été, dans son cinéma Le Palace à Château-Gontier : "C'est sûr qu'on va avoir une baisse de la fréquentation".

"Ce qui va être compliqué, c'est que le 21 juillet, il y aura plein de gens qui ne seront pas encore vaccinés. Il y en a qui n'en sont qu'à leur premier vaccin, détaille-t-elle. Et puis, les gens vont se ruer sur des tests PCR pour aller voir un film ? Je ne suis pas sûre."

Pas assez d'employés pour contrôler les pass

Pour ce qui est du contrôle des pass sanitaires à l'entrée dans le cinéma, Joëlle Hanot ne veux même pas y penser. "Franchement, je trouve que c'est un peu compliqué. On n'a pas de grandes masses de personnel. On est souvent deux, parfois un à travailler. Alors, il n'y aura pas une personne spécifique pour vérifier, on ne peut pas."

La gérante du Palace imagine que les clients devront présenter leur pass à la caisse. "Les gens vont nous présenter ça comme quand ils nous présentent un justificatif de réduction de tarif", compare-t-elle.

Et Emmanuel Macron a aussi annoncé qu'à partir du mois d'août, les restaurants, les cafés, les centres commerciaux, les trains ou encore, les avions nécessiteront également la présentation d'un pass sanitaire.