Pass vaccinal au Sénat : "Ce n'est pas une liberté, c'est de l'irresponsabilité", Claude Malhuret

Alors que le Sénat s'apprête à voter le projet de loi sanitaire sur le pass vaccinal, une commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat aura lieu jeudi à 14h, selon Matignon. Cette commission mixte paritaire va réunir sept sénateurs et sept députés pour tomber d'accord sur un texte commun.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé au coup d'envoi des échanges avec les sénateurs que des records de contaminations au Covid-19 sont battus chaque jour et que "le système hospitalier est soumis à rude épreuve". Les présidents de groupes ont ensuite pris la parole. C'est le cas du sénateur de l'Allier Claude Malhuret. L'ancien médecin, président du groupe Les Indépendants au Sénat, a en profité pour fustiger l'attitude "irresponsable" des anti-vax.

France Bleu Pays d'Auvergne - Vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, les anti-vax en ont pris pour leur grade. Vous avez apporté un soutien appuyé au ministre de la Santé et à la politique du gouvernement.

Oui, bien sûr, on va voter le pass vaccinal, c'est la seule solution. Et par ailleurs, ça fait un an que les anti-vax foutent la trouille aux gens, ils se sont trompés sur tout. Ils ont été pour l'hydroxychloroquine, contre le vaccin, contre le pass sanitaire, contre le pass vaccinal maintenant. Et évidemment, ce que je cible, ce sont les deux extrêmes. C'est ce que j'appelle le pacte germano-soviétique de la désinformation, c'est-à-dire l'extrême droite et l'extrême gauche qui, depuis un an, sèment le doute, ont fait perdre des mois aux Français. Rappelez vous, il a fallu que le président tape du poing sur la table au mois de juin. Maintenant, on a rattrapé le retard, on est vacciné, mais ils recommencent systématiquement au nom des libertés, ce qui est ridicule. La liberté d'aller contaminer ses contemporains et de vider les salles de réanimation pour les gens qui ont d'autres pathologies, ce n'est pas une liberté, c'est de l'irresponsabilité. Donc, il y a un moment où on se met en colère et d'ailleurs, ça fait assez longtemps que je suis en colère.

Les réseaux sociaux sont un déversoir de désinformation ?

Vous savez, ils n'ont pas attendu pour enflammer les réseaux sociaux. A 300.000 cas par jour, je crois qu'il faut que quelqu'un dise "ça suffit". On ne peut pas continuer ces manifestations, n'importe quoi sur les pancartes, je ne vous refais pas le film. Tous les samedis il y a quelques temps, maintenant ça va recommencer. De toutes façons, ceux qui n'ont pas encore compris ne comprendront pas jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en salle de réa en pleurant et en disant "si j'avais su".

Le sénateur de l'Allier Claude Malhuret, président du groupe Les indépendants Copier

En tant qu'ancien médecin, vous auriez prôné l'obligation vaccinale si vous aviez été au pouvoir ?

Non, il y a un amendement qui est en train d'être voté sur l'obligation vaccinale. Moi, je n'ai rien contre l'obligation vaccinale. Il y a onze vaccins qui sont obligatoires. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait 12, mais étant donné l'ambiance, si on décrète l'obligation vaccinale, ce qui est sans doute pourquoi le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout, les anti-vax risquent de faire exploser un pays qui est déjà exténué. Et l'autre argument, c'est qu'on n'a pas de moyens. Vous n'allez pas mettre les gens en prison s'ils ne veulent pas se faire vacciner. En fait, le seul moyen de vérifier l'obligation vaccinale, c'est le pass vaccinal. Donc, à partir du moment où on vote le pass vaccinal, d'abord ce n'est pas une obligation et c'est ce qu'on peut faire de mieux comme compromis. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens comprennent ça assez facilement.

Vous pensez qu'une minorité de la population peut faire exploser un pays ?

On l'a vu à diverses reprises. Je prends pas d'exemple, mais ce sont toujours des minorités qui font exploser. Des minorités agissantes qui, un jour ou l'autre, arrivent à coaguler autour de différents combats. Bref, c'est n'est pas nouveau. Et là-dessus, je pense que du point de vue du gouvernement, ce qu'il faut, c'est essayer de vacciner le maximum de gens. Ce n'est pas essayer de jeter de l'huile sur le feu, c'est de la prudence. Beaucoup de députés et sénateurs sont pour l'obligation vaccinale, mais ce soir (mardi) au Sénat, je pense qu'elle va être refusée pour les raisons que je viens de vous dire, par prudence et pour ne pas jeter de l'huile sur le feu.