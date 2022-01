Pass vaccinal : Emmanuel Macron divise les Français selon le député sarthois Jean-Carles Grelier

"On ne définit pas une politique et une stratégie vaccinale avec des mots comme ceux qu'a employé le président de la République". Pour Jean Carles Grelier, l'interview accordée par Emmanuel Macron au journal Le Parisien ne passe pas. Et pourtant, le député de la 5e circonscription de la Sarthe, apparenté les républicains, est "à titre personnel", favorable au pass vaccinal qui a été adopté mardi matin en première lecture par l'Assemblée nationale. "Je pense que le vaccin reste aujourd'hui la seule solution pour nous permettre de sortir de cette crise et qu'il faut inciter autant qu'il est possible. Peut être contraindre aussi, pour une bonne partie, ceux qui ne sont pas encore vaccinés à aller se faire vacciner".

Mais selon le député sarthois, la sortie médiatique du président presque candidat, ne va pas convaincre les plus réticents à se faire vacciner. " Ce qui m'a choqué, ce n'est pas tant l'expression que vous venez de rappeler [ Les non-vaccinés, j'ai très envie des les emmerder], c'est plutôt le fait que le président de la République a divisé la France en deux, entre ceux qui mériteraient d'être citoyens parce qu'ils sont vaccinés et ceux qui seraient exclus de la citoyenneté parce qu'ils ne seraient pas vaccinés. Le président de la République est le garant de l'unité de la nation. Moi, je n'aime pas cette façon de faire de la politique".

Jean-Carles Grelier favorable à l'obligation vaccinale

Le député sarthois qui soutient la candidature de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, dit comprendre " les résistances, les réticences, les craintes, les peurs d'un certain nombre de nos concitoyens" par rapport au vaccin. Mais pour lui, il n' y a pas d'autres "alternatives à cette vaccination la plus massive possible pour sortir de la crise sanitaire qui dure depuis presque deux ans maintenant". Pour éviter ce regain de tension, Jean-Carles Grelier aurait été favorable à une obligation vaccinale. " Je pense que ç'aurait été un signal fort de lancer à l'ensemble des Français qu'effectivement, la vaccination soit obligatoire et en même temps, on a dans cette interview au journal Le Parisien du président de la République, cet aveu de faiblesse. L'État reconnaît lui même que s'il avait mis en place l'obligation vaccinale, il était sans doute dans l'incapacité à l'appliquer et à la mettre à la mettre en œuvre. Mais en même temps, il y avait un message qui était sans ambiguïté, qui était très fort et qui évitait là encore de distinguer entre ceux qui sont pour ceux qui sont contre, ceux qu'on envie, ceux qui n'ont pas envie. On avait un message qui aurait finalement été plus clair et peut être plus pédagogique".

Ne pas faire porter tous les maux de l'hôpital sur les non-vaccinés

Jean-Carles Grelier est spécialiste des questions de santé. Dans son ouvrage Nous nous sommes tant trompés publié en janvier 2020 (avant le début de la crise sanitaire) aux éditions du Rocher, le député tire à boulets rouges sur la politique des gouvernements successifs qui depuis 25 ans, dit-il, conduit notre système de santé au bord de l'abîme. Entre désertification médicale et fermetures de lits à l'hôpital.

Alors pas question pour lui de faire peser sur les non-vaccinés la saturation des services de santé, même s'ils représentent la grande majorité des malades en réanimation. " Il y a une responsabilité collective, mais on a aussi sur l'hôpital une responsabilité qui est plus large et qui remonte à avant la crise sanitaire. Le seuil d'admission dans les services de réanimation, qui est finalement notre seul guide en matière de gestion de la crise sanitaire depuis deux ans, n'a pas bougé, n'a pas évolué. L'hôpital a ses propres limites et ces limites là ont été imposées par un système de santé qui fonctionne de manière totalement inconvenable et incorrecte depuis des années, parce qu'on a simplement imposé à l'hôpital des contraintes budgétaires et financières qui ont réduit la voilure, qui ont réduit le nombre des salles depuis des années".

Un manque d'anticipation dans les écoles

Comme beaucoup d'enseignants et de parents d'élèves, Jean-Carles Grelier estime aussi que le gouvernement aurait pu mieux anticiper cette rentrée scolaire compliquée par la propagation fulgurante du variant Omicron. " On sort d'une période de quinze jours de vacances scolaires pendant laquelle le ministère de l'Éducation nationale aurait pu conduire avec les enseignants et les représentants des syndicats d'enseignants, des discussions un peu plus approfondies. Je vous rappelle quand même que le ministre de l'Education nationale a annoncé ce nouveau protocole sanitaire dimanche soir à 16 heures, la rentrée étant prévue au lundi matin, c'est à dire sans possibilité de recul".

Le député fustige aussi la multiplication des tests sur les élèves. " C'est assez traumatisant pour un enfant en bas âge d'être testé deux fois, trois fois, quatre fois dans la même semaine. On a aujourd'hui des pharmaciens d'officine qui sont complètement débordés. On a de la difficulté à accéder aux autotests. Et puis, on a cette responsabilité très lourde qui pèse sur les parents puisque désormais, c'est une déclaration sur l'honneur des parents qui permet à l'enfant de revenir ou de ne pas revenir à l'école".

Si Jean-Carles Grelier reproche au gouvernement son manque d'anticipation, l'ancien maire de La Ferté Bernard reconnait aussi que cette crise sanitaire inédite évolue rapidement. " Et donc les reproches sont toujours un peu faciles quand on est dans l'opposition".

Retrouvez en intégralité, l'interview de Jean-Carles Grelier, invité du 6-9 de France Bleu Maine