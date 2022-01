Pass vaccinal : le sénateur LR des Deux-Sèvres P. Mouiller ne veut pas "stigmatiser une certaine population"

Gilbert Favreau et Philippe Mouiller aux côtés de leurs suppléantes, Sylvie Brunet et Marie-Pierre Missioux

Après une semaine de débats explosifs à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur le pass vaccinal est sur le bureau des sénateurs depuis ce lundi. Philippe Mouiller, sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres veut des discussions plus apaisées autour de ce texte très clivant.

"Il y a une situation extrêmement tendue sur ce sujet en France. Je crois qu'il faut retrouver raison. Il faut du débat, mais il faut éviter de stigmatiser une certaine partie de la population. C'est ce que nous allons faire au Sénat. Il y a beaucoup de tensions, et les gens qui ne sont pas vaccinés sont montrés du doigt. Je suis plutôt favorable à de la pédagogie et à de l'accompagnement", explique le sénateur des Deux-Sèvres.

"On comprend qu'aujourd'hui les Français soient usés par ce coronavirus, mais il faut du dialogue, et c'est le rôle des élus d'apaiser la situation, d'entendre, de comprendre et d'accompagner", continue-t-il.

Volonté d'apporter des modifications au pass vaccinal

"Nous allons encadrer le pass vaccinal, pour qu'il puisse s'éteindre naturellement quand la situation sanitaire le permet. L'idée c'est de dire 'on met en place l'outil, mais il nous la capacité d'éteindre cet outil si la situation s'améliore'. On souhaite éviter les pénalités données aux chefs d'entreprise sur le contrôle du télétravail. Nous allons débattre aussi du contrôle du pass vaccinal demandé aux restaurateurs alors que ce n'est pas leur métier de contrôler", assure Philippe Mouiller.

"L'idée, c'est de trouver un équilibre de façon à ce que le pass vaccinal se mette en place avec un retour fort sur l'engagement sur le vaccin, et en même temps préserver les libertés publiques", conclut-il.