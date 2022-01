Pass vaccinal : "Je voterai contre", affirme Laurent Duplomb, sénateur LR de Haute-Loire

Invité de France Bleu Saint-Etienne Loire ce mercredi matin, Laurent Duplomb, sénateur Les Républicains de Haute-Loire a annoncé qu'il voterait contre le pass vaccinal. Il estime qu'un test négatif est bien plus efficace qu'une preuve de vaccination pour limiter la circulation du virus.

Le pass vacinal ne sera pas efficace pour lutter contre la pandémie de Covid-19. C'est ce que pense Laurent Duplomb, le sénateur LR de Haute-Loire. Invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi matin, il a annoncé son intention de voter contre quand le texte sera examiné au Sénat.

Laurent Duplomb estime que le pass vaccinal ne limitera pas la circulation du virus et qu'un test négatif serait bien plus efficace qu'une preuve de vaccination. "Une personne qui rentre dans un restaurant peut présenter aujourd'hui un test négatif. Il faut rappeler qu'un test négatif garantit que vous n'êtes pas contagieux et que vous ne pouvez pas transmettre la maladie. Une personne qui présentera demain son pass vaccinal n'est pas sûre de ne pas être contagieuse", a expliqué l'élu, qui parle d'une atteinte aux libertés fondamentales.

"La vaccination obligatoire serait moins hypocrite"

"Je pense que la vaccination obligatoire serait moins hypocrite que ce que nous sommes en train de faire. Au moins, ça aurait le mérite d'être clair", a jouté Laurent Duplomb avant de s'interroger sur le bienfondé d'une vaccination obligatoire pour tous les Français : " Je ne pense pas que ça soit une bonne solution".