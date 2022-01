Pass vaccinal : la députée de l'Allier Laurence Vanceunebrock également menacée de mort

La liste des parlementaires menacés de mort s'allonge. La Bourbonnaise Laurence Vanceunebrock en fait partie. En plein débat houleux sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, la député LaREM de la 2e circonscription de l'Allier a annoncé avoir reçu deux courriels, le premier le 28 décembre et le second dimanche dernier.

Sécurité renforcée et plainte à venir

Laurence Vanceunebrock a publié sur son compte Twitter un des courriels la menaçant de mort. En voici des extraits : "Je fabrique et distribue des FGC-9 (semi-automatiques) et des physibles Liberator, c'est 9x19 et 9x17mm. Si tu te fais tuer par une de ces armes, c'est grâce à moi, c'est mon job de faire en sorte qu'elles atterrissent entre de bonnes mains. La Résistance s'arme à toute vitesse, et vous ne pouvez rien faire pendant que vos adresses circulent et que des plans sont en préparation par nos équipes. C'est trop tard pour vous, c'était avant qu'il fallait réfléchir..."

La députée LaREM de l'Allier a annoncé son intention de déposer plainte d'ici la fin de semaine. Elle a confié sa détermination sur les réseaux sociaux. "Après 25 ans dans la Police Nationale, je n'ai pas pour habitude de me laisser impressionner. Une plainte sera déposée." Laurence Vanceunebrock bénéficie d'une protection renforcée depuis le début de la semaine.