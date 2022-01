Pass vaccinal : le député du Nord Dimitri Houbron à son tour visé par des menaces de mort

Dans le Nord, les députées Valérie Six et Valérie Petit avaient déjà fait part de menaces qu'elles avaient reçues. Ce mercredi, c'est le député (Agir) de la 17e circonscription du Nord, Dimitri Houbron, qui a rendu public un mail reçu quelques heures plus tôt.

Intitulé "prépare-toi, ça va péter", il menace l'élu du Douaisis de "le décapiter".

Il n'est pas fait référence au pass vaccinal, mais le député a voté pour. "Aucune menace ne dictera ma façon de voter" a réagi Dimitri Houbron, qui indique qu'il va porter plainte ce jeudi au commissariat de Douai.

Agressions d'élus en hausse

Selon le ministère de l'intérieur, 1.186 élus ont été pris pour cible dans les onze premiers mois de 2021, dont 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints victimes d'agressions physiques, soit une hausse de 47% par rapport à 2020.