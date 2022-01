Pass vaccinal : le député LREM de Côte-d'Or Didier Martin a voté pour

Les députés ont voté tôt ce jeudi matin en faveur du projet de loi sur le pass vaccinal. Didier Martin, député de la 1ère circonscription de Côte-d'Or a voté à distance, et il a voté pour.

France Bleu Bourgogne : ce pass vaccinal, on en aura besoin dans quelles circonstances ?

Didier Martin : on en aura besoin pour continuer à avoir une vie normale, pour se déplacer, pour aller dans les restaurants, pour aller dans les bars, les cinémas, les théâtres. Là où on a besoin du pass sanitaire aujourd'hui, et bien ce sera remplacé par le pass sanitaire.

Est-ce qu'on en aura besoin pour aller travailler ?

C'est un point qui a été débattu avec les partenaires sociaux et il a été décidé de ne pas l'appliquer dans les entreprises.

Le texte instaure le renforcement des contrôles puisque les cafetiers, les restaurateurs, auront le pouvoir de contrôler l'identité de la personne qui présente son pass vaccinal alors que jusque là c'était réservé à la police. C'est vraiment le rôle des restaurateurs ?

Ce n'est pas tellement un contrôle, c'est plutôt une vérification. Si vous êtes une femme et que vous présentez le pass d'un homme, on a le droit d'émettre un doute. Là on va vérifier votre identité. Ce n'est pas un contrôle au sens policier du terme, c'est une vérification un peu comme ce qui se passe au moment du paiement dans un supermarché. Avec un chèque, on vérifie votre identité.

Olivier Véran disait lui-même qu'on est peut-être dans la dernière vague de Covid. Est-ce qu'il est alors indispensable de mettre en place ce pass vaccinal ?

Personne ne peut prédire l'avenir. On est devant une vague importante, 300 000 nouveaux cas de malades par jour en moyenne. On n'avait jamais vu ça depuis le début de l'épidémie. Donc, il fallait prendre des mesures urgentes et des mesures adaptées, renforcer ces mesures de lutte devant l'épidémie virale.